“Vite al Limite”. Thederick Barnes, uno dei successi più clamorosi del Dr. Nowzaradan. Vedere per credere – FOTO

“Vite al Limite”. La trasmissione in onda su Real Time, segue le vicende di pazienti patologicamente obesi del Dr. Nowzaradan. La storia di Thederick Barnes

“Vite al limite” è un docu-reality che mostra i patimenti di persone estremamente obese ma, al tempo stesso, è fonte di grande ispirazione grazie alle immagini del loro percorso nel ritrovare salute e felicità.

La prima stagione andò in onda nel 2012, ben dieci anni fa. Si componeva di pochissimi episodi (solo quattro) per altrettanti pazienti presentati al pubblico, tutti seguiti dalle sapienti cure del dottor Younan Nowzaradan, chirurgo specializzato in tecniche bariatriche. Doveva rimanere una parentesi televisiva isolata, invece oggi siamo giunti alla decima stagione e il famoso medico ha aiutato centinaia di individui. Come sarà andata a Thederick Barnes? Scopriamolo.

“Vite al Limite”. Scopriamo che fine ha fatto Thederick Barnes

