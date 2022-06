Veronica Ferraro infuoca la Liguria, il primo piano non lascia dubbi: “Chiara chi? Esisti solo tu!” – FOTO

L’influencer ieri mattina è scappata in Liguria per un progetto che l’ha vista posare come una sirenetta sulla spiaggia con indosso un costume davvero illegale.

Ieri pomeriggio è stata la musa di due grandi brand italiani che la vogliono assolutamente come loro Ambassador visti i numeri che riesce a smuovere ogni volta che promuove un nuovo prodotto. Parliamo di Veronica Ferraro, 1,4 milioni di follower su Instagram ed una popolarità incredibile che qualche anno fa è esplosa anche per merito dell’amica Chiara Ferragni.

Le due sono tra le imprenditrici digitali più conosciute del momento ed era impensabile non vederle alla presentazione delle collezioni di Versace e Dior ieri per la Milano Design Week. Per molti non c’è confronto però tra le due. Veronica vince a mani basse sulla collega, sia per popolarità che per silhouette sempre impeccabile.

Alcuni suoi fan infatti vedendo le ultime foto scattate per lo shooting di Dodo Gioielli, non hanno potuto non notare il paragone tra le due giovani donne. La più bella è però solo una. Veronica.

Veronica Ferraro batte Chiara Ferragni? Guerra aperta tra le influencer

“Chiara chi? Esisti solo tu!”, scrive un fan tra i commenti lasciati a margine dell’ultimo post che cattura Veronica in quattro scatti realizzati ieri mattina (poco prima di scappare a Milano) sulla spiaggia di Sori in Liguria.

Si trattava di una campagna per la promozione dei nuovi gioielli Dodo che l’influencer ha indossato ai polsi, dita, pollo e orecchie, mentre, con solo un bikini sgambatissimo ed un reggiseno con le coppe striminzite, giocava a fare la sirenetta sugli scogli.

Fisico perfetto, quasi scolpito con il cesello, addome piatto, seno rigoglioso, cosce toniche e snelle, capelli biondi mossi dalla salsedine.

Per qualcuno è la bella copia di Chiara Ferragni, per altri invece un esempio di moda e stile da seguire ad ogni costo, capace di mobilitare le folle ad ogni nuovo scatto pubblicato nel feed della sua pagina Ig. La giovane friulana classe 1987 trapiantata a Milano ormai è la regina dei social, scansatevi tutti, sta passando Veronica!

