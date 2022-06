Giorgia Crivello, lato B tornito e in bella mostra. Puro esibizionismo? No, c’è molto di più – FOTO

Giorgia Crivello. L’influencer e personaggio televisivo in erba si spoglia da indumenti e preconcetti. “Difetti” in mostra ma in realtà rivelano la più grande delle qualità

Nata in provincia di Milano (precisamente a Vimercate ) l’11 aprile 1989 sotto il segno dell’Ariete. Giorgia Crivelli è un’influencer in ascesa. Il suo contatore su Instagram conta al momento quasi 350mila follower che aspettano con curiosità i suoi aggiornamenti quotidiani.

Fin da giovanissima ha cercato di ritagliarsi il suo spazio nel mondo dello spettacolo. Le sue forme procaci le hanno aperto lo porte della moda, tuttavia nel suo curriculum annovera anche passaggi significativi nel piccolo schermo. Ha condotto, infatti, “Le Iene Trip” su Italia 2 e “Lucignolo “, programma di approfondimento nella seconda serata di Italia 1. Ha posato per riviste prestigiose come Playboy e GQ, questo le ha fornito la giusta popolarità che l’ha convinta a condurre una carriera anche sui social.

Giorgia Crivello, lato B in bella mostra. Non è semplice sfoggio di sè: messaggio importante

L’influencer Giorgia Crivello ha una passione per gli sportivi. Ha avuto un flirt super chiacchierato con il campione del motociclismo Valentino Rossi. Tra i suoi ex annovera anche il giocatore di pallacanestro Daniel Perez. Il vero amore, però, è arrivato con Stefano Laudoni, famoso cestista italiano che milita nella Vaporart Bernareggio. A quanto pare i due convoleranno presto a nozze.

Giorgia Crivello, nel frattempo, gode di una popolarità in forte ascesa. É uno dei volti più gettonati da brand rinomati che la scelgono come testimonial dei loro prodotti attraverso i nuovi canali di comunicazione social.

Tuttavia, tra gli ultimi post che la bellissima modella ha voluto condividere, non troviamo un post sponsorizzato ma un messaggio chiaro e importante. Al pari di molte sue colleghe, si schiera a favore del movimento della body positivity; pone a se stessa delle domande fittizie abbinate a immagini provocanti.

Giorgia Crivello ha pubblicato, infatti, una carrellata di tre immagini in costume da bagno. Il suo intento è che lo sguardo cada volontariamente sul suo tornito lato B. Perché? La risposta arriva dalle sue stesse parole. “Ho un po’ di cellulite? Si. Mi alleno, mi curo, sono in salute? Si. Quindi me ne sbatto le pa**e e sono felice lo stesso? Esatto”.

Un elogio della naturalezza al 100% e il proposito di essere un buon esempio per i suoi fan: “Mai essere ciò che non si è e sprigionare autenticità a tutti i costi senza farsi MAI cambiare da nessuno. Nel bene e nel male. E questo ti rende più attraente di qualsiasi foto patinata”