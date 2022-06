Michelle Hunziker, su Instagram l’argomento che la fa tornare indietro nel tempo. Le parole che fanno molto riflettere

Settimane caldissime queste per Michelle Hunziker sul fronte del gossip. La conduttrice Mediaset è costantemente seguita dai paparazzi che non la mollano un attimo e le immagini ormai parlano chiaro: la relazione con Giovanni Angiolini va avanti e anche bene.

Lei cerca di tenere il riserbo dicendo a tutti, follower ma anche amici più stretti, di essere single ma le foto rubate dei loro momenti parlano chiaro. Effusioni, coccole, uscite. Non c’è modo di poter nascondere che il sentimento c’è e la relazione va avanti.

Non è tanto tempo che la Hunziker si è separata da Trussardi ma il suo cuore, dopo la tempesta, è tornato a battere. Del resto lei, nella sua vita, è stata abituata a dover continuamente ricostruire. Oggi come ieri non si abbatte e va avanti. Dal passato, però, ogni tanto riaffiorano gli scheletri.

Michelle Hunziker, il passato e l’ammissione: ecco la sue parole

Michelle Hunziker molto spesso, sui social, dedica del tempo ai suoi follower. Con loro si confronta e spesso è pronta a dare dei consigli a chi si rivolge a lei. Qualche giorno fa ha lanciato la box delle domande con scritto: “Avete qualche domanda da farmi? Oggi propizio!”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Renato Zero: dal suo più grande amore, al mancato matrimonio. Retroscena sbalorditivo

Sono bastati pochi minuti per sommergerla di messaggi per lei con tante richieste. Alcune la conduttrice le ha pubblicate rispondendo pubblicamente. Tra queste ce n’è una che l’ha “costretta” a ripescare nel passato, frugando in quei ricordi che fanno male e che hanno segnato un periodo molto doloroso della sua vita.

Si tratta delle sette. Sappiamo tutti che Michelle ne è stata vittima. Si è allontanata da tutti e questa è stata, in parte, anche la causa che ha definito la fine del suo matrimonio con Eros Ramazzotti.

“Il mio compagno è vittima di una setta, ci stiamo separando. Hai qualche consiglio da darmi?”, il messaggio di una follower. Pronta la risposta di Michelle che con decisione ha detto: “Le sette separano per esercitare controllo sulla persona, compragli il mio libro.. fallo sentire amato – ha precisato la conduttrice – anche se ti rifiuta”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Paola Perego, confessione intima sull’ex: costretta a fingere. Il motivo

Per Michelle il periodo in cui è entrata in una setta è stato duro, drammatico ma quando si è resa conto di quello che stava realmente accadendo ha trovato la forza di dire basta.