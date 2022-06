Albano Carrisi e Loredana Lecciso, sta succedendo ancora: pronti ad allargare la famiglia

Albano Carrisi e Loredana Lecciso sono una coppia strepitosa da oltre vent’anni. Hanno dichiarato che ben presto la loro famiglia accoglierà nuovi membri. Cosa sta per accadere a Cellino San Marco

Una delle famiglie più influenti in Italia è sicuramente costituita dai Carrisi. Il cantante Al Bano ha costruito una solida carriera quando, giovanissimo, partì dal paesino pugliese di Cellino San Marco alla volta di Milano, perseguendo il sogno di spopolare nel mondo della musica. La sua voce possente e il carisma fuori misura hanno compiuto la magia.

Insieme all’ex moglie Romina Power ha conquistato le classifiche di paesi al di fuori dei nostri confini. Il loro sodalizio artistico dura ancora oggi nonostante sia legato sentimentalmente ormai da oltre 20 anni all’ex showgirl Loredana Lecciso. Proprio con quest’ultima ha preso una decisione che scalda il cuore dei fan.

Albano Carrisi e Loredana Lecciso: la decisione importante che riguarda la loro famiglia

Non è mai stato un mistero che è Albano Carrisi abbia un grande cuore. Lo ha dimostrato più volte in passato e lo riconferma ancora oggi alla luce degli avvenimenti devastanti che stanno accadendo in ambito internazionale.

Il conflitto che da più di tre mesi si sta svolgendo tra Russia e Ucraina ha sconvolto e destabilizzato il mondo intero. Molti personaggi famosi hanno espresso la loro solidarietà. C’è chi si è mosso allestendo delle raccolte fondi per dare soccorso alle persone in fuga dal proprio paese.

Albano Carrisi e Loredana Lecciso hanno compiuto un gesto in più che denota la loro straordinaria generosità. Hanno fatto dell’accoglienza un vero e proprio stile di vita, decidendo di aprire le porte della loro lussuosa tenuta in Puglia ad alcuni profughi ucraini: una professoressa con il suo figlioletto di 7 anni e due giovani di 16 e 17 anni.

“Sui social hanno detto: ‘Li ha presi per farli lavorare nella sua azienda’”, si è difeso Albano durante una delle ultime puntate di “Verissimo” su Canale 5. Ha poi detto alla presentatrice Silvia Toffanin: “Non lo farei mai, neanche sotto tortura. Sono a casa mia, mangiano con noi, giocano, è bello: stanno vivendo. Non sono un eroe, voglio solo regalare a queste famiglie il senso della vita”.