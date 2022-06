Un uomo di 71 anni è morto dopo che la barca sulla quale si trovava insieme ad un amico si è rovesciata nella Laguna di Grado, in provincia di Gorizia.

Una piccola barca si è schiantata prima contro una briccola, struttura che delimita i canali, e successivamente si è rovesciata. Le due persone a bordo sono finite in acqua ed una, un uomo di 71 anni, ha perso la vita.

Questa la tragedia consumatasi nel tardo pomeriggio di ieri nei pressi dell’isola di Sant’Andrea, nella Laguna di Grado (Gorizia). A nulla sono serviti i tempestivi soccorsi per salvare la vita al 71enne, illeso ma trasportato in ospedale per i controlli del caso l’amico che si trovava sul natante.

Dramma nel tardo pomeriggio, lunedì 6 giugno, in provincia di Gorizia. Una barca con a bordo due uomini si è ribaltata improvvisamente nelle acque tra Grado e Marano Lagunare.

Alla guida del natante Lorenzo Mauro, 71enne di Latisana, che, stando a quanto riscostruito sino ad ora, come riporta la stampa locale tra cui la redazione di TeleFriuli.it, sarebbe stato colto da un improvviso malore. L’uomo ha perso il controllo dell’imbarcazione che è prima finita contro una briccola nei pressi dell’isola di Sant’Andrea e successivamente si è ribaltata. Il 71enne e l’amico sono, dunque finiti in acqua.

Sul luogo dell’incidente sono arrivati i vigili del fuoco, a bordo di un gommone e di un elicottero. Purtroppo per Mauro era ormai troppo tardi: quando è stato recuperato dai soccorritori era ormai deceduto. Tratto in salvo l’amico che, riporta TeleFriuli, non avrebbe riportato gravi conseguenze ma è stato comunque accompagnato in ospedale per i controlli del caso.

La notizia della morte di Mauro si è subito diffusa a Latisana gettando nello sconforto l’intera comunità. Il 71enne era molto conosciuto in paese, dove gestiva una rivendita di apparecchiature elettroniche e navali.