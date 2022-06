Viaggio in Canada: cosa vedere e tutte le procedure per il visto

Il Canada è il secondo Paese più grande al mondo, ed è una delle mete turistiche preferite da chi ama la natura e vuole una vacanza in cui ci si possa davvero perdere nel silenzio e nella contemplazione di quanto di meglio la Madre Terra abbia mai creato.

Foreste a perdita d’occhio, ghiacciai, montagne immense, laghi in cui il colore dell’acqua si fonde con quello del cielo e praterie sconfinate, tutto questo in uno Stato che fa parte dell’America del Nord e che risulta essere popolato solo in parte, a causa del clima poco favorevole.

Gli agglomerati urbani, infatti, si concentrano nelle zone in cui il freddo risulta essere meno intenso, o comunque più sopportabile, e sono collocati in modo da restare lontani da quelle che sono le catene montuose e i ghiacciai perenni.

Il visto per entrare in Canada

Per chi sceglie il Canada come meta per le proprie vacanze, è importante informarsi su quelli che sono alcuni adempimenti burocratici che vanno espletati prima di pianificare la partenza, pena il mancato ingresso nel Paese e, soprattutto, l’immediato imbarco su un volo che riporta immediatamente indietro chiunque non abbia seguito le necessarie procedure.

Chiunque voglia entrare in Canada, infatti, ha bisogno di un visto speciale, l’eTA Canada, un’autorizzazione di viaggio obbligatoria per chi intende recarsi in questo Paese in via temporanea, per motivi legati ad un semplice viaggio di piacere, affari o studio. Richiedere l’eTA per il Canada online è molto semplice, basta semplicemente compilare il modulo con i propri dati ed effettuare il pagamento, che ammonta a 19,95 euro.

Per recarsi nel Paese, dunque, sia che si arrivi in aereo, a bordo di una nave da crociera, in treno o in autobus, è necessario possedere l’eTA, acronimo di electronic Travel Authorization, una regola che vale anche per i minori, che siano accompagnati o meno. Il visto eTA Canada è valido per di 5 anni da momento dell’emissione, e dunque può essere anche utilizzato per effettuare diversi viaggi, anche non continuativi.

Requisiti per richiedere l’eTA

Abbiamo già detto che è possibile richiedere l’eTA Canada facilmente online, ma ogni visto è sottoposto all’autorizzazione del Ministero per l’Immigrazione e ogni domanda deve rispettare determinati requisiti.

Il visto temporaneo d’ingresso viene concesso nel caso in cui a presentarlo sia un cittadino regolarmente residente in Europa o in uno degli altri Paesi previsti dalla legge canadese, che il soggiorno sia a scopo turistico o di studio, che non ci si rechi nel Paese per poi essere assunti da un’azienda locale (perché in quel caso il visto da richiedere sarà differente), che il richiedente non rappresenti un pericolo per la sicurezza e che non sia gravato da precedenti penali.

Il possesso del certificato elettronico eTA verrà verificato al momento del check-in dall’aeroporto di partenza, controllando il numero di passaporto al quale il documento è stato associato. A chi non è in regola, l’ingresso nel Paese viene automaticamente negato.

Pronti a partire

Una volta ottenuto il visto, non resta che fare i bagagli e partire. I collegamenti tra il nostro Paese e il Canada sono diretti e abbastanza frequenti, e partono dagli aeroporti di Fiumicino, Milano Malpensa e Venezia, ma per chi è diretto a Toronto è possibile trovare un volo in partenza anche dallo scalo di Lamezia Terme.

I tempi di percorrenza sono abbastanza contenuti, considerando la distanza. Il volo da Roma a Toronto, ad esempio, dura all’incirca 9 ore all’andata e 8 al ritorno. Ma anche se il viaggio può sembrare lungo, una volta arrivati tutta la stanchezza andrà via di colpo, alla vista di tanta bellezza.

Il Canada, infatti, offre attrazioni naturalistiche di rara suggestione, alla quale si alternano poi città moderne, brulicanti di vita e cultura. Nella Capitale, Ottawa, sono presenti le più importanti strutture commerciali e finanziarie dell’intero Paese, ma le altre città non sono certo da meno. Vancouver, Calgary, Toronto, Montreal sono ricche di fascino ed estremamente vivibili, con infrastrutture all’avanguardia e grandi spazi verdi.

Per chi vuole immergersi completamente nella natura di questo meraviglioso Paese, non può mancare una visita alle Cascate del Niagara, al confine con gli Stati Uniti, oppure un giro alla scoperta delle maestose Montagne Rocciose e degli itinerari che percorrono il parco nazionale Gros Morne, un’area protetta situata nella parte nord-est del Paese, sulla meravigliosa isola di Terranova.

Il Canada è un Paese dai mille volti, dove la natura si esprime in tutta la sua bellezza, un luogo che vale assolutamente la pena di visitare, almeno una volta nella vita.