Ieri pomeriggio a Soleto (Lecce), il titolare di una ditta ha perso la vita dopo essere rimasto schiacciato da un cancello improvvisamente caduto.

Un uomo di 81 anni è rimasto vittima di un drammatico incidente sul lavoro. È accaduto ieri pomeriggio a Soleto, in provincia di Lecce. L’anziano era appena arrivato presso la ditta di autodemolizione di cui era titolare, quando è stato travolto da un cancello.

Le persone che si trovavano in azienda, accortesi di quanto accaduto, hanno immediatamente dato l’allarme. Sul posto sono arrivati i soccorsi che, una volta liberato l’81enne da sotto il cancello, non hanno potuto far altro che dichiararne il decesso.

Tragedia a Soleto, piccolo comune in provincia di Lecce. Nel pomeriggio di ieri, lunedì 13 giugno, è morto Antonio Coluccia, 81enne titolare insieme ai fratelli di una ditta che si occupa di autodemolizioni sita nella zona industriale.

La vittima, secondo le prime ricostruzioni, riportano alcune testate locali tra cui Lecce Prima, era giunta presso l’azienda quando. Per cause ancora da determinare, un grosso cancello è caduto centrandolo in pieno. I presenti hanno subito chiamato i soccorsi che si sono precipitati sul posto.

Le squadre di emergenza hanno liberato l’anziano, rimasto schiacciato sotto il peso della cancellata, ma ogni tentativo di rianimazione non ha avuto successo. L’equipe medica ha potuto solo dichiararne il decesso: troppo gravi le lesioni riportate da Coluccia nell’incidente.

Le indagini per chiarire le cause e la dinamica esatta della tragedia sono ora affidate ai carabinieri e agli ispettori dello Spesal (Servizio Prevenzione e Sicurezza Negli Ambienti di Lavoro), giunti sul posto insieme ai soccorsi del 118. Al vaglio degli inquirenti i filmati delle telecamere di videosorveglianza poste nella ditta.

Nelle prossime ore, l’autorità giudiziaria potrebbe disporre ulteriori accertamenti sulla salma dell’anziano che, scrive Lecce Prima, è stata trasferita presso la camera mortuaria dell’ospedale Vito Fazzi di Lecce.