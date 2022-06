Elena scomparsa a Catania: la bambina è stata trovata morta

Elena Del Pozzo, la bambina di cinque anni svanita nel nulla in provincia di Catania, è morta: la madre avrebbe indicato il luogo dove è stato trovato il cadavere.

Si sono spente definitivamente le speranze di ritrovare Elena Del Pozzo, la bambina di soli 5 anni scomparsa ieri in provincia di Catania. La piccola è stata trovata morta in un campo non lontano dalla casa dove viveva.

Sul posto sono arrivati i carabinieri del Comando provinciale di Catania che stanno indagando sul caso. Ad indicare il luogo dove sarebbe stato rinvenuto il corpo della bimba sarebbe stata la madre che ieri ne aveva denunciato il rapimento da parte di alcune persone armate.

Elena Del Pozzo è morta. Si sono concluse definitivamente, dunque, le ricerche della bambina di soli 5 anni di cui ieri ne era stato denunciato il rapimento a Piano, frazione del comune di Tremestieri, in provincia di Catania. Il corpo senza vita della bimba è stato rinvenuto in un campo vicino alla casa dove viveva con la famiglia a Mascalucia. A farlo ritrovare, secondo quanto scrivono i colleghi della redazione di Fanpage, la madre della piccola che avrebbe indicato il luogo agli investigatori.

I carabinieri, giunti sul posto, hanno delimitato l’area ed ora stanno svolgendo tutti gli accertamenti del caso. Non si conoscono ancora le cause del decesso.

Tutto era iniziato ieri, lunedì 13 giugno, quando la madre di Elena si era presentata presso la tenenza dei carabinieri di Mascalucia denunciando il rapimento della figlia. Ai militari dell’Arma aveva raccontato che, all’uscita dall’asilo, tre persone incappucciate e armate avevano fermato la sua auto e preso la piccola. Versione che, scrive Fanpage, sarebbe stata poi smentita dalla stessa madre, la quale poi avrebbe indicato il luogo dove è stato trovato il corpo senza vita della figlia.

La donna stamane è uscita dalla sua abitazione di Mascalucia a bordo della sua auto accompagnata dai militari dell’Arma.