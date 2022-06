Acqua minerale naturale, qual è la migliore al supermercato? La classifica di Altroconsumo non ha dubbi

Che tipo di scelta fare ogni volta che si va al supermercato? Guardare solo il prezzo a volte non può bastare, ci sono molte altre variabili.

Le acque non sono tutte uguali e se quando vi infilate nella corsia delle bibite fate la scelta unicamente puntando alla convenienza del prezzo, sbagliate di grosso.

Soprattutto ora che il caldo in tutta Italia si fa sempre più torrido, è indispensabile idratarsi per bene e bere almeno 2 litri al giorno per permettere una corretta funzione cellulare ed il metabolismo degli alimenti.

Come dicevamo fare la scelta più economica sull’acquisto dell’acqua minerale naturale potrebbe non sempre però essere efficace, potreste infatti bere delle acque ricche di sodio, molto dure e non completamente pure.

Come orientarsi quindi nell’ampia scelta in commercio? Altroconsumo ci è venuto ancora una volta in aiuto e ha stilato una classifica nazionale molto accurata che potrebbe essere d’aiuto a moltissimi consumatori.

Altroconsumo ha scelto, la migliore acqua minerale naturale è lei

La ricerca è stata fatta analizzando 38 marchi di acque in commercio e sono stati valutati su tutte, tra i tanti fattori, la completezza delle informazioni in etichetta, il contenuto di sali minerali, di metalli e di contaminanti.

È stata presa in esame anche la presenza di odori anomali al momento dell’apertura delle bottiglie, aspetto non da poco irrilevante. Tra quelle naturali minerali però su tutte ha vinto lei che ha ottenuto il punteggio più alto, ovvero 73.

L’Acqua Smeraldina Naturale da 1.5 litri è risultata la migliore. Il brand Smeraldina è stato creato nel 1985 da Giovanni Maria Solinas e la sua sorgente si trova a Tempio Pausania, in Gallura, dove l’acqua sgorga a trecento metri di profondità.

Questo brand si conferma per il secondo anno consecutivo in cima alla classifica di Altroconsumo, a conferma di un altro recente importante riconoscimento che l’ha vista anche eletta miglior acqua minerale del pianeta 2022, al “Berkeley Springs Interational Water Tasting“, la più prestigiosa e autorevole competizione del settore a livello mondiale.

Seguono poi a poca distanza in termini di punteggio: