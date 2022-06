Noleggiare una barca a vela: quali requisiti servono?

Una vacanza in barca a vela è sempre stata il vostro sogno ma ci avete sempre rinunciato perché convinti di non potervelo permettere o che servano particolari requisiti per noleggiare un’imbarcazione? Allora dovete sapere che vi sbagliate, perché al giorno d’oggi organizzare un bel viaggio in barca a vela è molto più semplice ed economico di quello che pensate! Vi consigliamo dunque di continuare a leggere, perché oggi vi daremo delle informazioni importanti e chiariremo ogni vostro dubbio.

Vedremo infatti quali sono i requisiti necessari per il noleggio barca a vela e quanto si spende per una vacanza di questo tipo.

Quali requisiti occorrono per noleggiare una barca a vela?

Per noleggiare una barca a vela non occorrono dei grandissimi requisiti ed è per questo motivo che sempre più persone scelgono di organizzare un viaggio via mare. Si tratta di un’esperienza alla portata di tutti, che regala delle emozioni uniche e alla quale non ha proprio senso rinunciare, soprattutto se è il proprio sogno da una vita. L’unico vero requisito per noleggiare una barca a vela in completa autonomia è il possesso della patente nautica, che è obbligatoria per guidare la maggior parte delle imbarcazioni sopra certe dimensioni. Se non si possiede tale requisito però non si deve rinunciare alla propria vacanza, perché ormai tutte le società di noleggio offrono la possibilità di avere uno skipper professionista a bordo. In tal caso, si può partire in tutta serenità, contando su un esperto responsabile di tutti gli aspetti legati alla navigazione e ci si possono godere appieno le proprie vacanze in barca.

Non sono richiesti altri requisiti per noleggiare un’imbarcazione: anzi, al giorno d’oggi è anche semplicissimo farlo perché esistono portali online come Sailogy che permettono di prenotare la barca a vela perfetta per le proprie esigenze in modo semplice, con pochi click.

Quanto costa una vacanza in barca a vela?

La vacanza in barca a vela è ancora vista come un vero e proprio lusso riservato a pochi, ma se andiamo a vedere nel dettaglio quanto si spende per un viaggio di questo tipo possiamo renderci conto che in realtà i costi sono molto più abbordabili di quello che si pensa. Certo, noleggiare l’imbarcazione non è economico, anche se la barca a vela rimane meno costosa rispetto al catamarano ad esempio.

Bisogna però considerare anche tutte le altre spese, che si dovrebbero sostenere in una vacanza normale, ma non in barca a vela. Parliamo ad esempio del pernottamento in hotel, della benzina per gli spostamenti in auto, dei ristoranti, del noleggio di ombrelloni e lettini in spiaggia. Tutti questi sono costi che durante una vacanza in barca a vela non si devono sostenere; dunque, alla resa dei conti non si va a spendere più di quanto si spenderebbe per un soggiorno tradizionale in hotel.

Vacanza in barca a vela: un’esperienza unica

Rinunciare ad una vacanza in barca a vela è un vero peccato, perché si tratta di un’esperienza unica che rimane nel cuore e che è impossibile dimenticare. Vale dunque la pena organizzarla.