Un uomo di 44 anni, titolare di un negozio di alimentari ad Ostuni, è morto in seguito ad un terribile incidente in moto verificatosi ieri mattina sulla provinciale.

Ancora un incidente mortale sulle strade italiane. Ieri mattina un uomo di 44 anni ha perso la vita lungo la provinciale tra Ostuni e Cisternino (Brindisi). La moto del 44enne si è scontrata con un’auto che viaggiava nell’opposto senso di marcia.

All’arrivo dei soccorsi per il motociclista, sbalzato dalla sella del mezzo e finito sull’asfalto, non c’è stato nulla da fare. Sul posto oltre ai sanitari del 118 anche le forze dell’ordine che hanno avviato gli accertamenti sul sinistro.

Dolore e sgomento ad Ostuni, comune in provincia di Brindisi, per la tragica scomparsa di Claudio Scarafile, 44enne titolare di un negozio di alimentari sito in piazza Italia, deceduto ieri mattina, martedì 14 giugno, in un incidente stradale.

Il commerciante stava percorrendo la provinciale che collega Ostuni e Cisternino alla guida della sua moto quando improvvisamente, secondo quanto riportano alcune testate locali tra cui Brindisi Report, si è scontrato con un’auto, una Lancia Thesis che viaggiava nell’opposto senso di marcia. L’impatto contro la fiancata della vettura è stato molto violento ed il centauro è finito rovinosamente sull’asfalto.

In pochi minuti, sul luogo della tragedia sono arrivati gli operatori sanitari del 118, ma per Scarafile era ormai troppo tardi. L’equipe medica, dopo vari tentativi di rianimazione, ha dovuto dichiararne il decesso che sarebbe sopraggiunto sul colpo dopo lo schianto.

Intervenuti anche gli agenti della Polizia Locale e quelli della Polizia di Stato che hanno provveduto ai rilievi per determinare con precisione la dinamica del terribile scontro costato la vita al centauro.

Sconvolta l’intera comunità di Ostuni strettasi al dolore dei familiari del commerciante che, riferisce la redazione di Brindisi Report, lascia la moglie e tre figli.