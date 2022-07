Elisa Isoardi con grande frequenza manda in subbuglio il mondo del web con scatti provocanti: il suo davanzale in mostra è paradisiaco.

Tra i volti più noti ed apprezzati della nostra televisione è impossibile non citare la bellissima Elisa Isoardi. Non a caso la sua lunga assenza dal piccolo schermo ha fatto discutere e non poco, con i fans che hanno chiesto più di una volta il suo ritorno con prepotenza. Tutti sono stati accontentanti: proprio come annunciato dalla storica ex di Mateo Salvini, tra qualche settimana ritornerà in tv con un programma targato Rai.

La nativa di Cuneo è anche un’indiscutibile web star: i suoi contenuti fanno sempre il giro del web con una facilità imbarazzante. Navigare sul suo profilo Instagram è un’esperienza più unica che rara: è facile imbattersi in scatti seducenti ed intriganti in cui anche i suoi lati più nascosti sono in bella vista. C’è un’immagine, in particolare, veramente illegale: con una visuale dall’altro da fantascienza, la Isoardi ha fatto vedere una panoramica favolosa del suo davanzale.

Elisa Isoardi, davanzale di fuori: la visuale dall’altro è stratosferica

Per vedere l’impressionante fotografia, vai su successivo.