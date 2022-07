Annalisa, ancora una volta, lascia il segno sul web presentandosi con un mini abito da paura: il tutto fuori scatena i fans.

Sembrano passati mille anni da quando Annalisa Scarrone conquistò i telespettatori e il pubblico prendendo parte alla decima edizione del talent ‘Amici di Maria De Filippi’. Nonostante la mancata vittoria – raggiunse il secondo posto – la nativa di Savona ottenne diversi riconoscimenti e raccolse il Premio alla critica. Nel corso degli anni ha preso parte tantissime volte al ‘Festival di Sanremo’, facendo sempre un’ottima figura con la sua voce soave.

La Scarrone non è soltanto una donna estremamente talentuosa, ma anche bellissima. Le immagini che pubblica in rete, ad esempio, scatenano sempre le fantasie dei fans che sono davvero innamorati di lei. Nali, ogni singolo giorno, conquista le attenzioni e i riflettori. Anche oggi, la 36enne ha lasciato gli utenti del web a bocca aperta con una foto da paura.

Annalisa, il mini abito accende il web: un tutto fuori da capogiro

Annalisa, anche oggi, ha provocato diversi giramenti di testa pubblicando sul web una fotografia da standing ovation. La 36enne non passa mai in secondo piano e appena pubblica un nuovo contenuto tutti corrono a guardarlo. Nella giornata di oggi, la cantante si è presentata con un mini abito da fantascienza.

Le sue gambe meravigliose, così scoperte, stanno accelerando i battiti degli ammiratori mentre l’outfit mette in risalto anche tutto il resto. La Scarrone assume una posa seducente, portando una mano sui fianchi e illuminando Instagram con un sorriso a trentadue denti. In didascalia, la cantante ha scelto di riportare un estratto della celebre canzone di Riccado Del Turco. “Luglio, col bene che ti voglio, vedrai non finirà” si legge. Nali ai piedi ha anche tacchi assurdi: le immaginazioni dei seguaci iniziano a volare velocemente. “Sei sempre più b**a”: come al solito, tra i commenti, c’è chi non utilizza mezze misure per enfatizzare il discorso.