Annalisa infuoca l’estate romana, sulle note di ‘Tropicana’ mostra un look sfavillante: “Sei la moderna fata turchina?” – FOTO

La cantante ieri sera si è esibita sul palco del “Summer Music Hits” accanto ai Boomdabash, occhi puntati però solo sull’outfit scelto.

Ieri sera Stefano De Martino e Andrea Delogu hanno portato in scena in Piazza del Popolo a Roma la seconda serata del “Summer Music Hits” che ha visto collegati alla tv ben 1.613.000 telespettatori pari al 12.8% di share.

Numeri davvero importanti spiegabili solo grazie alla presenza sul palco di nomi importantissimi della scena musicale nazionale e fuori confine, che hanno fatto ballare fino a tarda notte il pubblico presente e quella a casa.

Tra i volti che maggiormente però hanno rallegrato la serata anche i Boomdabash con Annalisa, la quale per l’evento ha scelto di soffiare l’artiglieria pesante. Il look indossato era una bomba a orologeria, vediamolo subito e capiamo come mai sono tutti letteralmente impazziti per lei.

Annalisa strega i fan: cuissard al ginocchio, mini e crop top in vinile. Top!

PER VEDERE IL LOOK INCANDESCENTE DI ANNALISA, VAI SU SUCCESSIVO