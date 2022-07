Uno dei protagonisti principali di ogni stanza è il lampadario, che illumina nella totalità o un punto più limitato e preciso. I lampadari moderni per cucina, soggiorno e camera da letto definiscono gli spazi e creano atmosfere perfette in ogni ambiente.

Prima di decidere quale sia il lampadario ideale da posizionare in cucina, soggiorno o camera da letto è bene avere le idee chiare sullo stile della propria casa in generale e della stanza in cui lo si vuole collocare, per scegliere quello che più si adatta al resto dell’arredo.

I lampadari per uno stile moderno

I lampadari moderni che si trovano in commercio presentano linee geometriche o arrotondate, materiali sintetici e estetica minimale. I modelli si declinano in moltissimi modi diversi tra loro, sono di tendenza, in grado di rispondere alle esigenze del momento, ma anche a quelle personali. Le principali caratteristiche sono:

Stile essenziale e forme semplici, lineari o con motivi geometrici.

Materiali come il PVC, vetro e metallo.

Colori netti come il nero, il bianco, il rame e colori più pastello.

Finiture opache o in contrapposizione di lucido e opaco.

Materiale e colore dei lampadari

Ciò che contraddistingue lo stile di un lampadario è principalmente il materiale. Dai materiali tradizionali come vetro, cristallo e metallo, a quelli più attuali, come carta, metallo e bambù, le opzioni sono tante.

Se l’ambiente e l’arredo sono scuri e caratterizzati da colori intensi, è preferibile installare lampadari in grado di emettere più luce. Ciò valutando bene il materiale e il colore del diffusore.

I diffusori filtranti bianchi sono perfetti per una luce brillante e potente.

I diffusori filtranti colorati schermano di più la luce e sono indicati per una luce più soffusa.

I diffusori caratterizzati da toni neutri come bianco, nero, grigio, cromo o nickel satinato, invece, stanno bene con tutto.

Cucina, soggiorno e camera da letto, ad ogni stanza il suo lampadario

Per decidere quale sia il miglior lampadario da installare in una stanza, è bene considerare forma, materiale e colore del diffusore o del paralume. Questi, modificano il modo in cui viene emessa la luce nella stanza e ne definiscono la funzione.

Luce direzionale diretta per la cucina

Focalizzata e orientata verso il basso, la luce direzionale diretta è ideale per la cucina, in quanto illumina con un fascio di luce concentrato il tavolo da pranzo o la penisola. Un’idea potrebbe essere quella di scegliere un lampadario con diffusori conici in materiali coprenti come metallo e plastica o con paralumi di forma cilindrica o conica, che illuminano verso il basso e verso l’alto.

In questo caso, se il tavolo è rotondo o quadrato, il lampadario deve cadere perfettamente al centro. Mentre, per un lungo tavolo rettangolare o una penisola l’ideale è posizionare un lampadario multiluce o più lampade piccole in linea retta. Inoltre, per creare una zona calda e intima, senza disturbare la vista dei commensali è bene lasciare una distanza di 80–90 cm tra il diffusore della lampada e la superficie del tavolo.

Inoltre, per questa soluzione, i materiali ideali sono metallo, ferro, plastica, legno, gesso e ceramica, che schermano completamente la luce e la lasciano filtrare solo dall’apertura, creando un’illuminazione direzionale.

Luce diffusa per soggiorno e camera da letto

La luce diffusa è uniforme e illumina omogeneamente tutta la stanza. Per illuminare una zona o una stanza intera l’ideale è un lampadario caratterizzato da diffusori di un unico colore e senza coperture o con paralumi in tessuto di colore chiaro. Questi, producono una luce diffusa e potente, in relazione al numero di lampadine a vista che caratterizzano il lampadario.

Nelle stanze, come soggiorno e camera da letto è bene orientare la propria scelta su materiali resistenti e infrangibili, come tessuto, carta, legno, plastica, PVC o il morbido silicone. Ideali sono anche lampadari in vetro, cristallo, madreperla, plexiglass, acrilico e strutture trasparenti o non coprenti, che creano una luce diffusa e brillante, omogenea e morbida.

Lampadari moderni per tutti i gusti

Per garantire uno stile moderno alla propria abitazione, il lampadario è un elemento importante da tenere in considerazione. L’illuminazione di design è caratterizzata da linee molto pulite. Inoltre, è necessario assicurarsi di scegliere una luce che sia esteticamente piacevole, ma non stravagante.