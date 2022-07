E’ morto Domenico Bandieramonte, aveva 4 anni: in coma per un batterio

E’ morto il piccolo Domenico Bandieramonte, il bambino aveva 4 anni ed era in coma per un batterio.

La madre aveva denunciato sui social un presunto caso di malasanità, il piccolo ha esalato l’ultimo respiro all’ospedale San Vincenzo di Taormina. Ambra Cucina (madre del bambini) ha raccontato in un video gli ultimi tragici giorni del bambino, mandato a casa più e più volte dai presidi ospedalieri in quanto i medici erano convinti fosse solo un virus intestinale. Purtroppo ad uccidere Domenico è stato un batterio, stando alle dichiarazioni dei genitori. La salma posta sotto sequestro sarà sottoposta all’autopsia che svelerà le cause della morte.