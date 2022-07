Sbanda un furgone sulla statale : 4 morti a Grosseto

In mattinata una tragedia avvenuta in Maremma ha scosso la piccola frazione coinvolta. C’è più di una vittima.

Nella periferia nord di Grosseto, più precisamente a Baccagni, una piccola frazione della città toscana si è consumata una tragedia nella mattinata di giovedì 14 luglio.

Un gruppo di ciclisti è stato travolto da un’auto, o meglio da un furgone.

L’autista del veicolo avrebbe avuto un malore perdendo il controllo del mezzo e finendo contro un gruppo di ciclisti che in mattinata era uscito per decidere di trascorrere la giornata su due ruote in quella che era una bella giornata estiva.

Il testimone chiave del tremendo incidente è uno dei ciclisti che è rimasto incolume all’urto essendosi reso conto di quanto stava accadendo ed essendo riuscito a schivare il furgone.

La vittima alla guida del furgone che ha causato la tragedia era un novantenne.

Il bilancio delle vittime dell’incidente

Lo scontro sarebbe stato frontale, per questo si è rivelato fatale per la maggior parte delle persone coinvolte. Il bilancio attuale delle vittime è di quattro morti: tre ciclisti e il conducente dell’auto, tutti italiani.

I ciclisti che facevano parte del gruppo erano otto.

Grosseto è sotto choc. In quel momento si stava svolgendo il consiglio comunale della città che è stato interrotto per permettere alla stessa struttura di intervenire sull’accaduto.

I soccorritori, allertati dagli automobilisti che erano di passaggio, si sono trovati davanti agli occhi una scena tragica.

Sul posto carabinieri, polizia stradale e diverse ambulanze sia della Misericordia che della Croce Rossa, sono intervenuti per assistere le vittime dell’urto e per constatare la morte delle quattro persone che hanno avuto la peggio.

Sul posto anche l’elicottero Pegaso per accelerare i soccorsi. La strada è stata interrotta.

Diversi ciclisti coinvolti nell’incidente sono molto gravi. Si attendono aggiornamenti sulle vittime che per il momento salve ma sono state trasportate d’urgenza in ospedale. Una di esse a Siena.