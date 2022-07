Era scomparso qualche giorno dalla sua abitazione in cui viveva con i genitori. Il piccolo è stato trovato morto in un lago vicino casa.

Si tratta di un’ennesima scomparsa di minore. Un caso che ha sconvolto la comunità della Contea di Buckingam. Landon Raber, chiamato dalla mamma Cynthia e dal papà Jason Wandy aveva 6 anni ed affetto da sindrome di Down e autismo non verbale. Era scomparso dall’abitazione in cui viveva con i genitori domenica mattina e non aveva più fatto ritorno. Impellenti le ricerche avviate dalla polizia locale, gli enti e le fondazioni benefiche alla ricerca di Landon.

Un appello quello della famiglia straziante e drammatico: “Aiutateci a trovare questo bambino di sei anni, con autismo non verbale. L’ultima volta che è stato visto indossava pantaloni grigi e una maglietta verde e blu”. Le ricerche si sono concluse in meno di 24 ore quando il corpo del piccolo Landon è stato trovato, domenica mattina all’alba, intorno alle 5,30 come riporta Leggo. Il cadavere del piccolo Landon è stato recuperato in un lago poco distante dall’abitazione: Wandy sarebbe morto per annegamento.

Il caso di Landon non è l’unico: i numeri delle scomparse di bambini sale al 49%. Il dolore della comunità per Landon

La comunità della Contea in Virginia si stringe al dolore della famiglia e dei genitori di Landon. Secondo quanto si apprende dalle fonti e come riporta Leggo lo sceriffo William G. Kidd Jr. “Quanto accaduto è una grande tragedia, tutti noi, come comunità, piangiamo questa perdita. Voglio ringraziare tutti coloro che hanno partecipato agli sforzi delle ricerche, compresi i vigili del fuoco e i residenti che si sono attivati per darci una mano

Anche i volontari dei vigili del fuoco hanno dedicato un post sui social network per il ritrovamento del piccolo Landon. Si tratta però di un caso non propriamente isolato. Un sondaggio, come riporta Leggo, evidenzia che le scomparse di minori con disabilità cognitive sono salite negli ultimi tempi al 49%.