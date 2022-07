Incidente a Roma sulla Tangenziale. Morte due ragazze di 20 e 22 anni

Grave incidente sulla tangenziale a Roma. È accaduto verso la mezzanotte di oggi, 11 luglio, nell’impatto hanno perso la vita due giovani ragazze di 20 e 22 anni.

Giorgia Arduini e Beatrice Funariu, questi sono i due nomi delle giovanissime vittime dell’incidente stradale avvenuto nella capitale verso la mezzanotte di oggi. Le due ragazze, di 20 e 22 anni, viaggiavano su una Citroen C3, sulla Tangenziale all’altezza di Monte Antenne, precisamente in via del Foro Italico 605; la vettura ha impattato frontalmente contro una Alfa Romeo, guidata da un uomo di 50 anni.

Per le prime non c’è stato niente da fare, quando il 118 è arrivato sul posto, infatti, erano già decedute. Secondo le prime ricostruzione i veicoli viaggiavano nelle direzioni opposte: la C3 arrivava da Tor di Quinto e andava verso San Giovanni, mentre l’Alfa Romeo si trovava nella corsia di sorpasso.

Plausibile ipotesi alta velocità, ma non si scarta il malore o il colpo di sonno.

La ragazza alla guida, avrebbe perso il controllo del volante e dopo lo scontro, entrambe sarebbero state sbalzate fuori dalla vettura e sarebbero morte molto probabilmente sul colpo.

L’ipotesi principale riconduce ad un probabile eccesso di velocità, che non avrebbe dato il tempo di evitare la collisione. Il tratto di strada è stato chiuso al traffico dai vigili del fuoco, comportando non pochi problemi alla circolazione nel corso della notte, mentre le forze dell’ordine porteranno avanti le indagini per ricostruire la dinamica.

Il 50enne alla guida della seconda macchina coinvolta non sarebbe in pericolo di vita, ma avrebbe riportato alcune ferite e sarebbe stato, quindi, trasportato d’urgenza all’ospedale Gemelli. Le due vittime erano molto amiche, una residente a Orte, l’altra, invece, a Montemario. Per gli agenti della municipale del gruppo Cassia resta da capire se effettivamente abbiano perso il controllo dell’abitacolo oppure se siano sopraggiunte cause esterne, come un malore, un colpo di sonno o altre circostanze che sono risultate impossibili da evitare in quel momento.