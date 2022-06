L’ex sindaco di Corte Palasio, in provincia di Lodi, è stato ucciso a coltellate ieri sera all’interno del giardino della sua abitazione. Indagini in corso.

Corte Palasio, ucciso a coltellate l’ex sindaco Repanati: il delitto nel giardino della sua abitazione

Pierangelo Repanati, giornalista professionista 57enne ed ex sindaco di Corte Palasio, comune in provincia di Lodi, è stato assassinato con due coltellate alla gola. Il delitto ieri sera, lunedì 27 giugno, nel giardino della sua abitazione di Corte Palasio.

Alcuni vicini di casa dell’ex primo cittadino, rimasto in carica dal 2004 al 2009, avrebbero sentito delle urla provenire dal giardino e qualcuno si è recato sul posto per capire cosa stesse accadendo. Una volta entrati, però, riporta la redazione di Repubblica, hanno trovato il corpo senza vita di Repanati riverso vicino alla porta di casa.

Dopo la segnalazione, sono arrivati i soccorsi e le pattuglie dei carabinieri. Per il 57enne, però, era ormai troppo tardi. Constatato il decesso, sono scattate le indagini dei militari dell’Arma che ora dovranno ricostruire le fasi del delitto e rintracciare i responsabili.

Secondo una primissima ricostruzione, riferisce Repubblica, Repanati, che viveva da solo, sarebbe stato aggredito e raggiunto da due fendenti all’altezza della gola mentre annaffiava le piante in giardino. Gli inquirenti non escludono al momento che il 57enne potrebbe essere stato ucciso dopo aver scoperto dei ladri nella sua abitazione.