Ieri sera a Brescia, una donna di 57 anni è morto in seguito alle ferite riportate in un incidente in scooter verificatosi ad un incrocio. Inutile la corsa in ospedale.

Una donna di 57 anni è rimasta vittima di un incidente stradale. La tragedia si è consumata nella serata di ieri ad un incrocio a Brescia: la 57enne era in sella al suo scooter che, per cause ancora da chiarire, è entrato in collisione con un’auto, condotta da una donna di 50 anni.

Dopo lo scontro, la vittima è stata sbalzata dalla sella finendo a diversi metri di distanza dal punto d’impatto. Inutile la disperata corsa in ospedale, dove è deceduto poco dopo il ricovero per via delle gravi lesioni subite.

Brescia, scontro tra auto e scooter ad un incrocio: perde la vita una donna di 57 anni

Si chiamava Gabriella Scaratti, la 57enne residente a Travagliato, deceduta ieri sera, lunedì 27 giugno, in seguito ad un tremendo incidente stradale a Brescia.

La donna, secondo le prime ricostruzioni, come riporta la redazione di Brescia Today, viaggiava alla guida del suo scooter quando, giunta all’incrocio tra Via San Zeno e Via Lamarmora, si è scontrata con un’Audi A4 alla guida della quale vi era una 50enne. Uno scontro violentissimo che ha fatto finire Gabriella sull’asfalto a diversi metri di distanza.

I sanitari del 118, arrivati sul luogo del sinistro, hanno prestato le prime cure alla donna e l’hanno poi trasportata d’urgenza in ospedale. I medici del nosocomio bresciano hanno tentato disperatamente di tenerla in vita, ma tutto inutile: poco dopo il ricovero, la 57enne si è spenta a causa dei gravissimi traumi riportati. Illesa, ma sotto shock, riferisce Brescia Today, la conducente della vettura accompagnata in ospedale per le cure del caso.

Ad occuparsi dei rilievi di legge, per determinare con precisione la dinamica dello scontro costato la vita a Gabriella, gli agenti della Polizia Locale del capoluogo di provincia lombardo.