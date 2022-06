Un ragazzo di soli 29 anni è morto ieri mattina in un incidente in moto tra Monselice e San Pietro Viminario, in provincia di Padova. Inutili i soccorsi.

Ennesima tragedia sulle strade italiane. Nella tarda mattinata di ieri un ragazzo di soli 29 anni ha perso la vita in un drammatico incidente verificatosi tra i comuni Monselice e San Pietro Viminario, in provincia di Padova.

Il 29enne viaggiava insieme ad altri motociclisti, tra cui anche la fidanzata ed il cognato, quando all’altezza di una curva ha perso il controllo della sua due ruote andandosi a schiantare contro il guardrail a bordo della carreggiata.

Uno schianto in curva sotto gli occhi della fidanzata ed il cognato. Se n’è andato così Nicholas Menato, 29enne originario di Monselice, ma residente a San Pietro Viminario. La tragedia si è consumata ieri mattina, domenica 26 giugno, lungo una strada che collega Monselice e San Pietro Viminario, entrambi comuni della provincia di Padova.

Nicholas, secondo quanto ricostruito, come riportano alcune fonti locali e la redazione de Il Gazzettino, viaggiava in sella alla sua moto, una Ducati, insieme ad un gruppo di motociclisti, tra cui la fidanzata ed il fratello di quest’ultima. Per cause ancora da determinare, il 29enne, all’altezza di una curva, ha perso il controllo del mezzo che ha terminato la propria corsa contro il guardrail. Un urto fatale per il giovane centauro.

Gli altri motociclisti hanno dato l’allarme, ma i tempestivi soccorsi non sono serviti a nulla. Quando i medici del Suem 118 sono arrivati sul posto hanno potuto solo appurare il decesso di Nicholas, sopraggiunto per i gravi traumi riportati.

I carabinieri, giunti insieme ai soccorritori, si sono occupati dei rilievi di legge per chiarire con certezza cosa abbia provocato l’incidente costato la vita al 29enne. Da quanto appurato, scrive la redazione de Il Gazzettino, gli altri motociclisti che viaggiavano insieme a Nicholas non sono rimasti coinvolti.