Un incidente sull’autostrada A14, tra San Severo e Foggia, è costato la vita ad un uomo di 56 anni e alla figlia di soli 26. Sul posto i soccorsi e la Polizia Stradale.

Terrificante incidente nella serata di ieri lungo l’autostrada A14 tra San Severo e Foggia. Un’auto, su cui viaggiavano un 56enne e la figlia di 26 anni, si è prima scontrata con un’altra vettura e successivamente è terminata in un canale a lato della corsia.

Nulla da fare per la 26enne, deceduta sul colpo, e per il padre, morto in ospedale dove era stato trasportato dai soccorsi poco prima. Oltre ai sanitari del 118 sono intervenuti i vigili del fuoco e gli agenti della Polizia Stradale.

San Severo, incidente sull’autostrada A14: morti padre e figlia, avevano 56 e 26 anni

È di due morti il bilancio dell’incidente stradale verificatosi nella tarda serata di ieri, sabato 25 giugno, sull’autostrada A14 nel tratto tra San Severo e Foggia. A perdere la vita un uomo di 56 anni e la figlia di 26, entrambi di Francavilla Fontana, in provincia di Brindisi.

Padre e figlia, di cui non è stata ancora diffusa l’identità, rientravano da Milano e viaggiavano a bordo di un’auto in direzione sud. Per cause ancora al vaglio delle forze dell’ordine, riporta la redazione di Brindisi Report, all’altezza del casello di San Severo, la vettura avrebbe prima impattato con un’altra auto e subito dopo sarebbe terminata in un canale di scolo adiacente alla carreggiata.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Scooter si schianta contro un palo: muore ragazzo di 20 anni

In pochi minuti sul luogo dello scontro sono intervenuti i vigili del fuoco ed il personale medico del 118. I pompieri hanno estratto dalle lamiere il 56enne e la figlia e li hanno affidati ai sanitari. Per la giovane non c’è stato nulla da fare: i medici hanno potuto solo constatarne il decesso sopraggiunto sul colpo. Il padre è stato, invece, trasportato d’urgenza in eliambulanza presso il Policlinico Riuniti di Foggia, dove si è spento poco dopo il ricovero per via delle lesioni riportate nel sinistro.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Madre e figlio investiti da un’auto: muore bambino di soli 3 anni

Per i rilievi di legge sono arrivati anche gli agenti della Polizia Stradale che ora dovranno determinare con precisione la dinamica e le cause della tragedia.