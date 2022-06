Lidl, nuova apertura nella città più bella : clienti già impazziti

Nuova apertura del supermercato Lidl in uno dei borghi più antichi e affascinanti d’Italia. Sarà l’occasione del rilancio definitivo?

Il supermercato Lidl è tra le catene alimentari della GDO più appetibili a livello Italia e non solo. Nel nostro Paese, nonostante le enormi difficoltà di rilanciare una piccola o grande realtà urbanistica continua il valzer delle aperture.

Negli scorsi mesi abbiamo riscontrato un forte interesse per i negozi di abbigliamento, Primark su tutti, ma questa un po’ per tutti è l’epoca dei market.

Le difficoltà legate al conflitto in Europa non favoriscono il flusso di import/export dei prodotti dall’estero, ma nel caso della Lidl parliamo di tutt’altro.

Sarà l’occasione per gli investitori di veder aumentati i loro guadagni? Con la carenza del personale, di cui si sente spesso parlare in giro non è certo il massimo, ma nonostante tutto la Lidl, a quanto pare mantiene alto il suo nome in Italia

Lidl, nuova apertura in programma: ecco dove

Il supermercato Lidl apre nuovi battenti in Italia, nonostante le difficoltà economiche e di investimento che attanagliano il Paese.

La catena alimentare della GDO, di origine tedesca vanta più di 13.000 punti vendita sparsi per il mondo e ad oggi si appresta ad allargare la propria famiglia in uno dei borghi più antichi.

Si tratta della città di Ascoli Piceno, una realtà urbana che attraversa enormi difficoltà da un punto di vista del rilancio artistico, turistico e architettonico.

Con i prezzi alle stelle, le tasse aumentate, i piccoli e grandi imprenditori sono costretti a serrare i loro negozi. Con Lidl si cerca in maniera quasi disperata di dare una piccola spinta verso l’alto e attirare la clientela in una città quasi ‘fantasma’.

Nei programmi di risanamento del Comune interessato, dunque rientra la Lidl, il cui edificio alimentare con tutta probabilità verrà allestito nei pressi della struttura ‘ex Moscatelli‘.

La speranza di riportare nuova linfa e frenesia nella città di Ascoli Piceno, dunque si chiama Lidl e gli amanti della spesa già non vedono l’ora di ripopolare lo storico borgo, puntando sugli interessi alimentari.