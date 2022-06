Siccità Italia: gravi rischi per il Paese. In arrivo un decreto emergenza

La condizione di siccità in Italia persiste e il governo di Mario Draghi sta preparando un decreto ad hoc per fronteggiare l’emergenza.

E’ crisi siccità in Italia. Le Regioni, da Nord a Sud sono colpite dall’emergenza acqua. Si tratta di uno stato d’emergenza che il Paese non considerava da almeno 70 anni. Si è svolta nella giornata di ieri una riunione al Mipaaf Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali alla presenza del Ministro delle Politiche Agricole Stefano Patuanelli con Fabrizio Curcio, capo della Protezione Civile.

Una riunione che ha voluto fare il punto regione per regione e per individuare i criteri per la dichiarazione dello stato d’emergenza. Come riporta AdnKronos e Leggo, Roberto Cingolani Ministro della Transizione Ecologica avrebbe riferito a fine evento riguardo il lavoro sull’emergenza: “Moltissimo, soprattutto l’agricoltura sta lavorando. Work in progress”.

Stato di calamità naturale: il Governo Draghi prepara un decreto emergenziale

Si tratta di uno “stato di eccezionale avversità atmosferica” da monitorare. Qualora la soglia del 30% riguardo la produzione lorda vendibile, sarà emanato un coordinamento con le amministrazioni coinvolte. Le Regioni sono pronte ad approntare piani emergenziali e di tamponamento per la siccità.

I danni stimati sono già molto alti: il Piemonte parla di oltre 900 milioni di euro, con il Fiume Po che ha un livello idrometrico di meno 3,3 metri rispetto allo zero. Anche il Lago Maggiore è in sofferenza. In Lombardia anche l’allerta è molto alta. Il Presidente del Piemonte, ieri, come riporta Leggo avrebbe detto ai microfoni di Radio Capital: “Piemonte e Lombardia si sono mosse per prime, la richiesta di stato emergenziale è stata depositata”.

Nel Lazio, il Governatore della Regione Nicola Zingaretti ha già proclamato lo stato di calamità naturale per l’intero territorio regionale improntando una strategia per l’approvvigionamento idrico da parte dei Comuni. Anche il governatore Lombardia Attilio Fontana auspica operazioni comuni, in attesa di disposizioni nazionali.