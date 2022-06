“Uomini e Donne”, la storia d’amore così passionale è già finita: i fan sono sconvolti

“Uomini e donne”. Il popolare dating show di Maria De Filippi ha messo insieme numerose coppie nel corso della lunga programmazione. Non tutte, però, hanno resistito alla prova del tempo

“Uomini e donne” è uno dei programmi più longevi dei palinsesti italiani. Va in onda su Canale 5 ininterrottamente dal 1996, avendo sempre al comando l’unica e sola regina della televisione nostrana: Maria De Filippi.

Nella versione originale, la trasmissione era incentrata sul genere talk show in un contesto in cui coppie raccontavano i loro problemi confrontandosi con il pubblico. Poco dopo il format è stato snaturato, trasformandosi in qualcosa di completamente differente, ossia una trasmissione finalizzata agli incontri per far nascere delle nuove relazioni sentimentali. Sono molteplici i rapporti che si sono creati nel corso degli anni e altrettanti quelli che, invece, si sono infranti come le onde sulla riva. Che ne è stato di Giulio Raselli?

“Uomini e donne”. L’ex tronista Giulio Raselli nei pasticci con la nuova compagna

Giulio Raselli ha partecipato ben due volte a “Uomini e Donne”. La prima risale alla stagione 2018 – 2019 in cui ha ricoperto il ruolo di corteggiatore di Giulia Cavaglia. Appena un anno dopo è ritornato come tronista; in questa circostanza si è legato a Giulia D’Urso. Ma i due si sono detti addio poco dopo.

Attualmente fa coppia fissa con Carlotta Adacher, ex tentatrice di “Temptation Island”. La donna ha origini tedesche e si divide tra la professione di assistente medico, estetista elettromedicale e quella di aspirante showgirl in ambito televisivo.

La loro storia d’amore, documentata sui social e che appariva molto passionale, sarebbe già al capitolo finale. La prova arriva direttamente dal web in cui i due hanno battibeccato a distanza.

Un fan ha chiesto a Carlotta tramite Stories: “Perché Giulio non è venuto a trovarti?”. La risposta è stata immensamente schietta e carica di risentimento: “Giulio non è più venuto ma devo dire che me lo aspettavo. Purtroppo questo “rapporto” non sta andando assolutamente come mi sarei aspettata visto anche il forte slancio che lui stesso ha avuto nei miei confronti fin da subito” – (da notare la parola rapporto tra virgolette).

Ha continuato: “Al momento ho deciso di prendere le distanze da tutto, da lui. Io voglio di più. Lui sinceramente non ne ha proprio idea”.

Giulio Raselli ha replicato semplicemente con un’emoji a forma di pagliaccio e la frase: “Cosa mi tocca leggere”.