Miriana e Pago, il video apparso sulla pagina Instagram del cantante fa insorgere il popolo del web: l’amore ha finalmente superato ogni ostacolo!

Una complicità a dir poco speciale, quella instauratasi tra Miriana Trevisan e Pago, di fronte alla quale moltissimi fan non hanno potuto far altro che rallegrarsi. In quest’ultimo periodo, nello specifico, i due ex sono tornati a frequentarsi per il bene di Nicola, che rappresenta il centro dei loro pensieri.

Solamente una settimana fa, la Trevisan e il cantante si accordavano per fare una sorpresa al figlio, di rientro dalla vacanza in Sardegna trascorsa con il papà. In quell’occasione, la coppia aveva dimostrato di fronte a tutti l’immenso sentimento che è a fondamento della loro famiglia.

Nelle scorse ore, tra l’altro, sarebbe avvenuto qualcosa di sensazionale proprio all’interno del profilo Instagram di Pago. L’artista, che ha condiviso un video riguardante la showgirl, le ha dedicato delle parole che il pubblico, ormai, attendeva da tempo di udire.

“L’amore supera ogni cosa”: Miriana e Pago, il VIDEO dell’annuncio più bello commuove i fan

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Pago (@pagoufficiale)

Non potrebbe esistere unione più bella e autentica di quella che lega Miriana Trevisan all’ex marito Pago. Proprio nelle scorse ore, è stato il cantante a voler fornire ai suoi seguaci la prova che molti attendevano.

Il riferimento è alla clip tratta da una puntata di “Verissimo” risalente a qualche settimana fa, in cui un’emozionata Miriana si lasciava andare a dichiarazioni travolgenti riguardo il cantante. La Trevisan, nel descrivere il rapporto con Pago, lo aveva definito come un vero e proprio “fratello“.

“L’amore può superare ogni fallimento” aveva asserito con convinzione l’ex gieffina, che durante quell’intervista non seppe trattenere la commozione. “Tra noi c’è un rapporto straordinario” si era poi affrettata ad aggiungere la Trevisan. Delle affermazioni che, a distanza di settimane, sembrano aver avuto un forte impatto anche sul suo stesso ex marito.

“Queste parole, il viso di Miriana, come lo dice…” ha commentato Pago attraverso le descrizione, lasciando intendere di essere rimasto profondamente colpito dal post, al pari dei suoi migliaia di fan.