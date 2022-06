“Ce l’ho nel cuore”: Uomini e Donne, l’ultimo saluto del cavaliere più amato

“Uomini e Donne”, il cavaliere Alessandro ha salutato tutti prima della fine: spunta il video mai andato in onda su Canale Cinque

Tra i protagonisti più amati e chiacchierati dell’edizione di quest’anno c’è proprio lui: il 91enne Alessandro. Il cavaliere più anziano del parterre di “Uomini e Donne”, assieme all’altrettanto discussa dama Pinuccia, ha fatto immensamente divertire i telespettatori del dating show, che non si sono persi neanche un passaggio dei loro frequenti battibecchi.

Il 91enne, in più di un’occasione, non ha mancato di distinguersi per la propria eleganza e per la classe innata, che sono ormai diventate il suo marchio distintivo. Persino i protagonisti del trono classico – da Matteo Ranieri a Luca Salatino – hanno perso la testa per lui.

Con l’arrivo dell’estate e la conseguente fine del programma, dell’amatissimo Alessandro non si è saputo più nulla. Solo nelle scorse ore abbiamo preso visione di un video rilasciato proprio dalla piattaforma Witty TV, in cui il cavaliere, con grande rammarico, salutava il suo affezionato pubblico. Cosa è accaduto nella sua vita? Scopriamolo insieme.

“Ce l’ho nel cuore”: Uomini e Donne, l’ultimo saluto dell’amato cavaliere Alessandro

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Charlene di Monaco, colpo di scena! Il gesto che ha spiazzato tutti – FOTO

Con la fine dell’edizione 2022 di “Uomini e Donne”, i protagonisti del trono più amato hanno salutato gli affezionati telespettatori della trasmissione. Proprio di recente, attraverso il portale Witty TV è comparso un video a dir poco emozionante, in cui dame e cavalieri davano appuntamento ai fan del dating show per il prossimo settembre.

Non poteva mancare il divertente “congedo” di Alessandro, che ha dichiarato di voler trascorrere le proprie vacanze in totale relax, rimanendo però sul suolo italiano. “Rimarrò in Puglia, ce l’ho nel cuore“ ha sentenziato il cavaliere, che non sembra avere alcuna intenzione di allontanarsi dal Salento, luogo in cui è nato e cresciuto.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Anche la famosissima non può farne a meno: “la migliore è di Eurospin”. Code chilometriche per averla!

Gli affezionatissimi di “Uomini e Donne” stanno contando i giorni che li separano dall’inizio della nuova edizione. Tornare ad appassionarsi delle vicende di dame e cavalieri – e in primo luogo dei siparietti che vedono protagonista Alessandro – sembra essere una prerogativa imprescindibile per molti fan.