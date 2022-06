Anche la famosissima non può farne a meno: “la migliore è di Eurospin”. Code chilometriche per averla!

Anche la famosissima non può farne a meno e conferma: “la migliore la trovate solo da Eurospin”. Code chilometriche nei punti vendita!

Da Eurospin le novità promosse di settimana in settimana non mancano di elettrizzare i milioni di consumatori che, ormai da trent’anni, hanno scelto di affidarsi al marchio discount per i loro rifornimenti quotidiani. La “spesa intelligente“, motto rappresentativo della nota catena di supermercati, incarna perfettamente le esigenze di tante famiglie italiane.

Non mancano, d’altra parte, celebrità e food influencer che recensiscano i prodotti Eurospin, invogliando sempre più acquirenti ad affidarsi alla società con sede nella località di San Martino Buon Albergo.

A questo proposito, proprio nelle scorse ore, la pagina Instagram ufficiale di Eurospin ha pensato bene di condividere un commento lasciato da una consumatrice più che prestigiosa. Si tratta di un volto famosissimo nell’universo del web, che ha voluto recensire uno dei prodotti più acclamati della catena. Se non l’avete ancora acquistato, dovete farlo al più presto!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da EUROSPIN ITALIA (@eurospin_italia_official)

Anche Sonia Peronaci, fondatrice del celebre sito Giallo Zafferano insieme al marito Francesco Lopes, non ha potuto far a meno di riconoscere la bontà di uno dei prodotti distribuiti da Eurospin. La nota cuoca, abilissima nella realizzazione di dolci, ha affermato di averlo adoperato proprio nelle sue recenti preparazioni culinarie.

Di quale prodotto stiamo parlando? Della panna zuccherata da montare del marchio Fior di Natura, in vendita proprio negli store del marchio discount. La Peronaci, che l’avrà utilizzata parecchie volte per le sue ricette dolci, non ha mancato di fornire alcuni consigli ai tanti fan che la seguono.

“Panna montata perfetta? Il segreto è quello di utilizzare ciotola e fruste ben fredde” ha spiegato la food blogger, le cui parole sono state immediatamente ricondivise da Eurospin. Sotto al post apparso nella pagina Instagram ufficiale del marchio, in queste ore, stanno spuntando commenti di ogni genere.

A quanto sembra, la panna zuccherata Fior di Natura è già una garanzia per moltissimi clienti, che si starebbero fiondando a migliaia nei punti vendita più vicini pur di acquistarla.