MD discount lancia l’offerta imperdibile: “Si parte ad un prezzo stracciato” (code in cassa)

MD non è soltanto disocunt, non perdetevi l’offerta speciale del mese che potrebbe salvare le vostre vacanze: scopriamo di cosa si tratta

L’estate è appena iniziata e c’è chi cerca un posto per trascorrere qualche giorno di relax e tranquillità. Sono tanti i villaggi e luoghi incantati sia in Italia che all’estero, ma è difficile scegliere quando non si hanno le idee chiare.

MD discount sembra avere la soluzione giusta per voi. Sul profilo ufficiale dell’azienda è stato appena pubblicato un post con un’offerta che potrebbe fare al caso vostro. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

MD discount fa un tuffo in un posto paradisiaco – FOTO

L’offerta di cui vi stiamo parlando è stata pubblicata da MD discount e riguarda un soggiorno in Toscana, precisamente in un villaggio a Follonica che si chiama Mare Sì. Attraverso una serie di foto, i clienti possono capire che si tratta di un posto strepitoso con tanti servizi a disposizione che non deluderanno di certo.

“Amanti della Toscana? Questa offerta è pensata per voi! Il Villaggio Mare Sì Follonica vi aspetta per concedervi un soggiorno di relax a pochi passi dal mare! Curiosi di scoprire la promozione? La trovate sul sito di MD Viaggi”. C’è scritto sotto al post diventato virale.

Sul profilo Instagram si accenna all’offerta che parte da 365 euro per persona per 5 notti con mezza pensione e la tessera club. Non ci sono altri dettagli al riguardo e i più curiosi dovranno aprire il sito ufficiale di MD discount, nella sezione Viaggi per avere altre informazioni utili.

Qualche giorno fa è stata pubblicata anche un’altra promozione inerente ad un albergo in Emilia Romagna. Stiamo parlando di Hotel Adler e l’offerta parte da 159 euro per persona per 3 notti soft all inclusive con il servizio spiaggia e l’utilizzo della piscina scoperta.

Ancora increduli? Che aspettate a richiedere più dettagli al riguardo? Correte sul sito per fare la scelta giusta. Ne vale veramente la pena!