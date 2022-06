Manca poco al Grande Fratello Vip e Alfonso Signorini è già a lavoro: su Instagram spunta un video che non lascia dubbi: è lei la nuova opinionista?

Il “Grande Fratello Vip” è alle porte, la nuova edizione inizierà a fine settembre e ancora una volta Alfonso Signorini sarà alla conduzione e guiderà i vipponi in un’esperienza unica.

Non sappiamo ancora chi saranno i concorrenti che varcheranno la porta rossa e vivranno l’avventura dei loro sogni. Il pubblico freme e non vede l’ora di avere qualche dettaglio in più sul reality che da anni riscuote molto successo ed ha un numero sempre più grande di share e ascolti.

Gf Vip, Alfonso Signorini e lo spoiler sui social – VIDEO

Il web non parla d’altro, a pochi mesi dall’inizio del “Grande Fratello Vip” spunta un video sul profilo Instagram di Alfonso Signorini che non lascerebbe alcun dubbio: è lei la nuova opinionista?

Stiamo parlando di Soleil, vippona ed ex opinionista di “La Pupa e il secchione”. L’influncer dopo aver vissuto l’esperienza del reality su Canale 5 è diventata una delle ex gieffine più seguite e amate dal pubblico italiano che durante il programma avrebbe scommesso tutto sulla sua vittoria.

Non ci sono ancora notizie certe sul ruolo di opinionista per la nuova edizione del GF Vip, ma nel filmato appaiono lei e il conduttore Signorini in costume a prendere il sole e a brindare. Poi la scritta loading tan…Il giornalista ha descritto il post con la frase: “Un posto al Soleil”.

Qualora Soleil dovesse diventare la nuova assistente di Alfonso, non sarebbe ben accetta tra i telespettatori che, non appena hanno visto il video, non hanno potuto fare a meno di lasciare commenti come: “No ancora lei no” e poi ancora “Se c’è lei come opinionista cambio canale”, qualcun altro ha aggiunto: “La peggiore in assoluto”.

Non ci resta che attendere per avere ulteriori dettagli al riguardo. E’ ancora presto per confermare o smentire l’indiscrezione, voi rimanete sintonizzati: il conduttore non vede l’ora di rivelare le novità del programma. Stay tuned.