Jasmine Carrisi ha incantato i suoi followers con un’immagine favolosa: la figlia d’arte conquista consensi con un primo piano travolgente.

La figlia di Al Bano Carrisi è veramente una ragazza dotata di grande bellezza: in questi anni ha catturato le attenzioni con la sua chioma bionda, i suoi colori chiari e i suoi occhi meravigliosi. La 21enne è sicuramente una delle figlie d’arte più chiacchierate del web: in questi anni ha conquistato tantissime critiche e diversi attacchi da parte degli haters. L’esperienza più interessante, fino ad oggi, è stata probabilmente quella a ‘The Voice Senior’: in coppia con il padre, la classe 2001 ha ben figurato.

Jasmine, come prevedibile, sta conquistando sempre più consensi sui social network a suon di scatti meravigliosi in cui sta mettendo in mostra il suo fascino e il suo fisico. In serata, la showgirl ha pubblicato un’immagine da standing ovation, stregando i seguaci con un curiosissimo outfit.

Jasmine Carrisi, magliettina troppo corta: che spettacolo

