Ilary Blasi, viaggio in treno in dolce compagnia. Lei non è sola e Totti non perde tempo a commentare. Ma che succede?

Ilary Blasi si prepara a condurre, questa sera, l’ultima puntata de “L’Isola dei Famosi 2022”. Un’edizione tra le più lunghe in assoluto e con molti naufraghi che hanno deciso di tornare prima in Italia. Tre mesi, 25 puntate in diretta e ben 31 concorrenti per il reality che potrebbe essere trasmesso per l’ultima volta in diretta su Canale 5.

I rumors su un non rinnovo da parte di Mediaset verso il format sono insistenti. Ecco perché per Ilary potrebbe essere anche l’ultima puntata dell’Isola quella di stasera, senza un ritorno al nuovo anno.

La fibrillazione e l’attesa è tanta, così palpabile che la conduttrice moglie di Francesco Totti ha preferito fare il viaggio da Roma a Minano non da sola, ma in compagnia. Chi c’è lì con lei?

Ilary Blasi, ecco chi c’è insieme: un LUI speciale

Ilary Blasi in viaggio in treno da Roma a Milano per l’ultima puntata de “L’Isola dei famosi” di stasera che chiude, a quanto pare, la più lunga edizione della storia del reality. Ed ecco che la conduttrice si è dovuta preparare a dovere. Sul treno non è sola come spesso ci ha mostrato in questi mesi.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Eros Ramazzotti esce allo scoperto, mostra a tutti il quarto figlio: fan increduli

Insieme a lei un passeggero speciale che la moglie di Totti mostra a tutti con grande fierezza. Un compagno sospetto? E Totti che dice? Niente di cui preoccuparsi: si tratta, infatti, del gatto Kim, razza Sphynx. Un passeggero d’eccezione per un regalo altrettanto importante.

Kim è il regalo che Ilary ha scelto per la sua agente Graziella Lopedota per consegnarlo prima che “Isola” volgesse al termine. Baci e abbracci con l’amico a quattro zampo che ha presenziato subito anche sul profilo dell’agente della Blasi.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Caparezza, la malattia lo costringe a fermare tutto: il rapper sta rischiando la salute

Ed è proprio qui che è arrivato il commento del Pupone che sotto la foto ha scritto:“Alfietto”. Perché? Un modo simpatico per sottolineare, per chi non se ne fosse accorto, che Kim e Alfio, il gatto di casa Totti-Blasi, si somigliano tantissimo.