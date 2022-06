Bianca, il suo nome è di fantasia, ha denunciato il gruppo che l’avrebbe stuprata. Una violenza di gruppo in cui è coinvolto il noto calciatore del Genoa.

Un evento drammatico i cui fatti risalgono alla notte tra il 30 e il 31 maggio 2021. Un fatto che sembrava essere dimenticato nelle pieghe della cronaca nera. Uno stupro, quello presunto della vittima che si fa chiamare con nome di fantasia Bianca, decisa a voler denunciare il gruppo in cui era presente un noto calciatore italiano.

A distanza di un anno, Bianca ha avuto il coraggio di denunciare il presunto abuso. “Un dolore rinnovato ma che andava fatto e non mi sono tirata indietro”, riferisce Bianca come riporta IlGiornale. La ragazza, 22 anni, si sarebbe all’epoca dei fatti appartata con Manolo Portanova per poi essere abusata dal calciatore oltre che dai suoi amici. Una violenza di gruppo alla quale ci sarebbero testimonianze di chat a sostegno.

“Recuperate l’equilibrio”, l’avviso sui social dell’avvocato di Portanova Gabriele Bordoni poi sbuca la chat con i Maneskin – INSTAGRAM

Manolo Portanova, calciatore del Genoa e della Nazionale under 21, si difende e posta su Instagram le parole di difesa dell’Avvocato Gabriele Bordoni. “Dopo aver visto i miei assistiti – nella cui innocenza credo assolutamente, conoscendoli sin da quando erano bambini – dipinti nei termini di cui si è letto in questi giorni, anche per rispetto del dolore dei loro genitori, invito tutti a recuperare quell’equilibrio e quella consapevolezza che devono guidare l’informazione”

Sul caso ora si attende la prima valutazione, fissata al 5 luglio dove si capirà se il calciatore sceglierà di essere giudicato con rito abbreviato o per quello ordinario. Della giovane vittima, si risente la voce come riporta IlGiornale, in un’intervista a La Nazione: “Ho deciso dopo oltre un anno di rompere l’assoluto silenzio”.

Ma è con un altro noto personaggio che emerge un altro dato della vicenza. Bianca, qualche giorno fa, ha presentato tra le carte dell’inchiesta una chat intercorsa tra lei e Ethan Torchio dei Maneskin con il quale si confidava dell’episodio di stupro. I due in passato avevano avuto una relazione.