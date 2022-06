Fabriano, due maxi-risse in meno di 24 ore: coinvolti 40 giovani

Episodi di violenza che si ripetono, due risse tra giovani a distanza di meno 24 ore. Ad intervenire sul posto le forze dell’Ordine che stanno sequenziando i fatti e le denunce.

Episodi di violenza a distanza di meno di 24 ore. E’ successo nei giardini Regina Margherita di Fabriano, in provincia di Ancona. I fatti risalenti alla notte tra il 23 e il 24 giugno, come riporta RAINews vedono coinvolti più di 40 giovani in due violente maxi risse.

Si tratta di minori principalmente anche se non sono ancora emersi i dettagli della vicenda. Due episodi di violenza che hanno visto un combattimento vero e proprio all’interno del parco comunale. Come mezzi di supporto alla lotta, utilizzati tavolini e sedie per farsi del male. I giardini erano diventato un luogo abituale di gruppi di giovani residenti che sono stati ripresi da diversi cellulari. In questo momento, Carabinieri e Polizia lavorano insieme dopo l’immediato intervento durante l’accaduto.

Segnale di allarme di disagio giovanile, la Regione interviene: le parole della Consigliera Lupini

Sugli episodi di violenza è intervenuta anche la Regione Marche. Si tratterebbe, secondo quanto riportato da RaiNews di situazioni di estrema gravità che prevedono interventi immediati e repentini. Per la Consigliera della regione del gruppo misto Simona Lupini, viceprendente della Commissione Sanità e Politiche sociale si tratta di capire in che modo la Regione possa essere d’aiuto.

A Fabriano dove è stato eletto il neosindaco Daniela Ghergo, la consigliera Lupini conta di tornare per un colloquio diretto. Si tratta di una situazione emergenziale che richiede lo sforzo congiunto delle istituzioni.

Per la Consigliera Lupini, come riporta RaiNews “si tratta dell’ennesimo segnale allarmante di disagio giovanile nella nostra Regione. C’è una carica di violenza e malessere nella nostra società che va affrontata, e che è esacerbata dalle dipendenze, come il consumo di alcool. Ascoltiamo il grido dei nostri ragazzi e caliamo gli interventi nel locale, nella vita quotidiana: mettiamo insieme sindaci, forze dell’ordine, – conclude -operatori sociosanitari e categorie commerciali, e studiamo le azioni migliori”.