Si è tuffato in un torrente per fare un bagno insieme alla sua fidanzata, ma è sparito sott’acqua pochi istanti dopo. Ha perso così la vita un ragazzo di soli 21 anni nel pomeriggio di ieri a Olina di Pavullo, in provincia di Modena.

La fidanzata ha subito lanciato l’allarme richiamando le attenzioni degli altri amici che hanno chiamato i soccorsi. I sommozzatori dei vigili del fuoco, dopo aver scanagliato per circa due ore il corso d’acqua, hanno individuato e recuperato il corpo senza vita del 21enne.

Raul muore sotto gli occhi della fidanzata

Si chiamava Raul Demoliti, il ragazzo di 21 anni annegato nel torrente Scoltenna a Olina, frazione del comune di Pavullo, in provincia di Modena.

Ieri pomeriggio, sabato 25 giugno, il giovane, a Sant’Agata Bolognese, era in gita in montagna insieme alla fidanzata ed alcuni amici. Il gruppo si era fermato, riporta la redazione de La Gazzetta di Modena, sulle rive del torrente ed il 21enne con la fidanzata hanno deciso di fare un bagno per rinfrescarsi. Pochi istanti dopo, però, Raul è finito sott’acqua non riuscendo più ad emergere. La ragazza, che ha assistito al dramma, ha iniziato ad urlare richiamando l’attenzione degli altri compagni che hanno lanciato l’allarme.

Presso il torrente sono arrivati i vigili del fuoco, a bordo anche di un elicottero, i sommozzatori ed il personale del Soccorso Alpino che hanno attivato le operazioni per individuare il giovane. Circa due ore dopo il tragico epilogo: i sommozzatori hanno trovato il 21enne nei pressi di un ponte, per lui era ormai troppo tardi. I soccorsi hanno potuto solo constatarne il decesso, sopraggiunto per annegamento.

Intervenuti anche i carabinieri per gli accertamenti di rito. Constatata la tragica fatalità, riferiscono i colleghi de La Gazzetta di Modena, l’autorità giudiziaria non ha disposto alcun esame sulla salma, già restituita ai familiari per le esequie.