Un buongiorno da dimenticare per Anna Tatangelo dopo aver scoperto quanto accaduto alla sue spalle in questi giorni. Lo zampino del suo ex era inatteso.

Dopo l’emozionante notizia della famiglia nuovamente allargata Anna Tatangelo è divenuta l’assoluta protagonista di un’altra novità. Ma stavolta non del tutto piacevole. In seguito a un risveglio caratterizzato da molta foschia, la cantante si è poi diretta nella serata di ieri verso lo Stadio Diego Armando Maradona. Qualcosa, nel frattempo, avrebbe turbato la sua attenzione.

Se la notizia della venuta al mondo della sua dolcissima nipotina aveva sicuramente contribuito ad alimentare l’entusiasmo di questi ultimi giorni, l’artista canora e fedele conduttrice di “Scene Da Un matrimonio” si era d’altro canto mostrata al pubblico in ottima forma, rinnovando con abiti meravigliosi e un sorriso mozzafiato il successo riscosso con l’uscita del suo ultimo album, nel 2021, di “Anna Zero”. In attesa di assistere ad un attesissimo concerto, in una delle città del suo cuore, l’inaspettata novità si è infine palesata attraverso alcune indiscrezioni.

Anna Tatangelo, terra bruciata intorno a lei: il gesto dell’ex non era prevedibile

Mentre il cantautore Gigi D’Alessio ha festeggiato “proprio con tutti” il suo trentesimo anniversario alla carriera in una Piazza Del Plebiscito emozionata e ghermita dal suo fedele pubblico, un’accortezza “poco galante” dell’artista, nei confronti della sua ormai storica ex, avrebbe immediatamente colpito l’attenzione di alcuni presenti. I quali avrebbero, di risposta, preferito svelare in breve l’inatteso aneddoto ai rotocalchi gestiti dal conduttore e giornalista Alfonso Signorini.

“Napoli è stato un sogno“, aveva ammesso l’artista partenopeo dimostrandosi al limite della felicità e circondato da altrettanto amati ospiti provenienti da tutta la penisola. I ringraziamenti, tramite un video, sono poi giunti ai suoi fan a distanza di poche ore. Eppure sarebbe soltanto adesso giunto il momento di svegliarsi e affrontare la realtà.

Mentre la conduttrice assiste, a una settimana di distanza e nella stessa località, al live di Ultimo, circondata dall’affetto dei suoi ascoltatori e da romantiche luci stroboscopiche, l’indiscrezione fa la sua comparsa in rete.

Secondo quanto rivelato dal settimanale gestito dall’ex showman protagonista del “GF VIP”, il suo ex partner, ora ufficialmente impegnato in una nuova storia d’amore, avrebbe chiesto ai molteplici ospiti, giunti sul palco costruito per l’occasione dell’evento “Gigi Uno Come Te”, di non parlare della sua ex fiamma.

“Un argomento da evitare“, sarebbero state queste le parole dell’artista canoro in riferimento alla Tatangelo. Dal momento che si tratterebbe ancora di una questione particolarmente dolorosa per entrambi.

Eppure, dal canto suo, la conduttrice in “terra nemica” ad oggi sembra dimostrarsi mai così spensierata. Per molti suoi fan, intervenuti a tal proposito, il gesto avrebbe dunque rappresentato più un’esclusione. Mentre, per i sostenitori di D’Alessio, si sarebbe trattato di una semplice questione di rispetto. Chi avrà ragione?