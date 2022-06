FIMI, cambia tutto e la classifica si ribalta: e tra tutti spunta lui, inarrestabile

Una nuova classifica pubblicata da FIMI mostra l’andamento delle vendite musicali in Italia: ecco tutte le novità della settimana

Negli ultimi sette giorni le vendite degli album, dei vinili e dei singoli in Italia hanno visto dei movimenti non indifferenti. Lo dimostra la classifica pubblicata da FIMI questa settimana, con dei podi totalmente stravolti.

A spiccare in particolare troviamo due artisti che tornano a riappropriarsi delle prime posizioni tra gli album più venduti. Uno di loro spicca per essere riuscito, dopo ben sessanta settimane dall’uscita del progetto discografico, a risalire in seconda posizione. Ecco a cosa hanno portato i dati raccolti dalla Federazione della Industria Musicale Italiana.

Classifica FIMI: Lazza torna in vetta ma è Rkomi a stupire tutti. Inarrestabile

Dopo undici settimane dalla sua uscita torna in testa alla classifica degli album più venduti “Sirio“, l’ultimo progetto discografico di Lazza. Nonostante il grande risultato del rapper a stupire particolarmente questa settimana è tuttavia la risalita di Rkomi con “Taxi Driver“. Dopo sessanta settimana dalla pubblicazione, grazie anche alla realizzazione di diverse versioni e all’aggiunta di brani inediti nel corso dei mesi, l’album non ha mai lasciato la Top 10.

Questa settimana il secondo posto di Rkomi va a consacrare ulteriormente il successo del progetto e del cantante stesso, che sembra non sbagliare un colpo. Tra il singolo “Insuperabile” e la collaborazione con Elodie “La coda del diavolo“, ha mantenuto salda la sua presenza anche nelle classifiche dei brani più trasmessi in radio. Riuscirà a replicare il successo con il nuovo singolo appena pubblicato, “Ossa rotte“?

Al terzo posto tra gli album più venduti c’è l’inglese Harry Styles con “Harry’s House” che ritroviamo anche in seconda posizione nel podio dei vinili. Il vinile più venduto della settimana è invece “A Light For Attracting Attention” dei The Smile. Il greatest hits dei Queen, “The Platinum Collection” debutta invece al terzo posto.

Discorso differente per i singoli che vedono ancora una volta in testa Fedez, Mara Sattei e Tananai con “La dolce vita“, seguiti a ruota da “Shakerando” di Rhove. Nuova entrata nel podio dei brani più venduti sono i Pinguini Tattici Nucleari con il brano “Giovani Wannabi“, saliti in terza posizione.

