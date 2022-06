Vic De Angelis ha trovato l’amore? Nelle ultime ore, c’è una foto che ha cominciato a fare il giro del web e che ha insospettito i suoi milioni di fans sui social

Victoria De Angelis è una delle donne più amate del momento. Il suo esordio è avvenuto insieme al suo gruppo i Maneskin, quando dalle strade di Roma in cui si esibivano hanno deciso di provare a passare ad X Factor, dove hanno portato la loro musica e sono arrivati alla vittoria.

Da lì la loro vita è completamente cambiata. Niente è stato più lo stesso. Dopo il programma hanno fatto qualche altro anno di gavetta, dove hanno portato la loro musica in giro per il Paese, facendo sognare tantissimi ragazzi. In seguito è arrivata l’opportunità più importante della loro vita: il Festival di Sanremo.

Vic De Angelis: la bassista dei Maneskin ha trovato l’amore?

Victoria, negli ultimi anni, è stata piuttosto al centro dell’attenzione. Dopo il Festival di Sanremo, Victoria è diventata sempre più famosa e ora è sotto ai riflettori di tutto il mondo. Proprio per questo motivo sono in tanti ad essere interessati alla sua vita privata e a volerne sapere di più.

Nelle ultime ore, Victoria è stata beccata a Londra in compagnia di un ragazzo. Non sappiamo se tra i due ci sia una semplice amicizia o qualcosa in più, ma José Tomás Ayerbe Lombardi ha pubblicato diverse foto sul suo profilo che lo ritraggono proprio in compagnia della famosa bassista.

In attesa di scoprire se si tratta solo di amicizia o di qualcosa in più, non ci resta che seguire le vicende della famosa band, che al momento è impegnata con i live in giro per il mondo.