Chiara Ferragni e Fedez sono una delle coppie più famose d’Italia. La loro vita è costantemente documentata sui social network. Una notizia importante è diventata virale

É la coppia più conosciuta e chiacchierata d’Italia. Ammirati, odiati, osannati e spesso giudicati, non perdono un colpo per far parlare di sè. Chiara Ferragni e Fedez sono la royal family nostrana. Tutto ciò che gravita intorno a loro fa immediatamente notizia.

Come scelta di vita immortalano ogni tappa importante sui social network, condividendo la loro intimità con i fan. Dalla proposta di matrimonio alla romantica cerimonia avvenuta nel 2018 a Noto (in Sicilia), passando per la nascita dei figli (Leone e Vittoria) fino allo struggimento per la malattia e lo sdoganamento della terapia psicologica e i problemi di salute mentale.

Chiara Ferragni e Fedez sono i Kardashian d’Italia

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesca Ferragni (@fraferragni)

Pensando al clan Ferragni – Lucia, nasce spontaneo il parallelismo con la controparte statunitense, i Kardashian, in cui lo show business è diventato veramente un affare di famiglia; tutti i membri sono, infatti, saliti sul carrozzone della popolarità.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Silvia Toffanin fa coppia con LEI, la rivelazione scottante. E Pier Silvio?

Anche per Chiara Ferragni e Fedez è avvenuto così. L’interesse mediatico sulla coppia si è spontaneamente traslato sui loro parenti che hanno, a loro volta, alimentato e goduto della fama riflessa.

É il caso, ad esempio, delle sorelle minori della top influencer e imprenditrice digitale. La sorella minore, Valentina, ne ha seguito le orme ottenendo un buon successo su Instagram, piattaforma dove al momento conta oltre 4,4 milioni di follower.

La seconda sorella, Francesca, è l’unica ad aver seguito le orme paterne; è, infatti, una rinomata odontoiatra. Tuttavia, anche lei è divenuta un personaggio di spicco sui social network con oltre 1,4 milioni di utenti iscritti al suo canale.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> GF Vip 7. Ex coppia esplosiva si ritroverà a fianco di Alfonso Signorini: chi sono i nuovi opinionisti. Ne vedremo delle belle

Proprio in questi giorni è divenuta virale una notizia strepitosa che l’ha riguardata: Francesca Ferragni e il suo compagno, il musicista Riccardo Nicoletti, sono diventati genitori del piccolo Edoardo, nato lo scorso 21 giugno. Anche loro hanno scelto di documentare le varie tappe della gravidanza sul web, rendendo partecipi gli utenti della loro gioia immensa.

Chiara Ferragni e Fedez sono diventati zii per la prima volta. Attesissimo il prossimo step, ossia il momento in cui Leone e Vittoria incontreranno il cuginetto. Siamo sicuri che, anche in questo caso, sarà tutto condiviso.