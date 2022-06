Silvia Toffanin fa coppia con LEI, la rivelazione scottante. E Pier Silvio?

Silvia Toffanin sempre più vicina ad una donna molto in vista, che sta combinando? Silvio Berlusconi potrebbe dare l’assenso

Silvia Toffanin dopo anni di onorata carriera in casa Mediaset oggi è una delle conduttrici più amate dal pubblico ma anche uno dei “nuovi” volti sui quali l’azienda del Biscione, gestita dal compagno, vuole puntare per la nuova stagione televisiva.

Già in quella appena terminata Mediaset ha fatto riferimento a lei per “coprire” il buco domenicale lasciato dell’eliminazione nel palinsesto della domenica di Barbara D’Urso. Le prove con il bis di “Verissimo” sono state molto importanti e pare che ora per lei ci sia dell’altro.

Proprio Lady Berlusconi sta facendo incuriosire tutti. C’entra un particolare molto interessante: ha a che fare con una donna molto ma molto in vista. Che combina? Vi sveliamo tutto.

Silvia Toffanin con LEI: la coppia del nuovo anno

Silvia Toffanin potrebbe fare coppia con una donna? I pettegolezzi girano veloci sul web ma c’è da fare una precisazione. Si tratta di una grande donna ma la “relazione” non riguarda il privato ma l’ambito lavorativo.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE –> Cristel Carrisi beccata così: la figlia di Albano e l’hobby “pericoloso”. Eclatante – FOTO

Secondo le indiscrezioni lanciate da Dagospia, infatti, Silvia Toffanin potrebbe collaborare nei prossimi mesi con Maria De Filippi. La moglie di Costanzo “potrebbe affidare la conduzione della pomeridiana di Amici a Silvia Toffanin”.

Così si legge sul sito di Roberto d’Agostino che sottolinea come la compagna di Pier Silvio sia emersa molto negli ultimi tempi e come abbia già riempito il vuoto lasciato da Barbarella. Del resto, c’è da dire poi, che Silvia e Maria si erano già date la mano proprio per dare forma alla nuova domenica di Canale 5.

Ecco che il daytime di Amici potrebbe essere del tutto stravolto e affidarsi alla voce e alla maestria della Toffanin nel raccontare le storie. Dopo Stefano De Martino, Marcello Sacchetta, Paolo Ciavarro e Lorella Boccia, la De Filippi potrebbe sparigliare le carte e stravolgere tutto. Il nome della Toffanin è troppo importante per un semplice racconto.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE –> Pierfrancesco Favino, dopo 18 anni emerge il segreto mai rivelato: rimarrete di sasso!

Che combinano le due? Di certo qualcosa di speciale e di questo Pier Silvio Berlusconi non può che essere soddisfatto.