Cristel Carrisi inaudita: la terzogenita del cantante con in mano qualcosa di sbalorditivo. Come ha fatto? Ecco svelata la verità

Cristel Carrisi è la terzogenita di Albano e Romina Power. Bella e famosissima nel nostro Paese per via di due genitori così in vista, alla popolarità preferisce la riservatezza e la lontananza dalle telecamere. Vivere una vita tranquilla in un luogo dove non per forza devono riconoscerla per lei è stato possibile.

Da alcuni anni, infatti, vive in Croazia con la sua famiglia: il marito Davor Luksic sposato nella fantastica cornice di Lecce ed i loro tre bambini. Il ritorno in Italia avviene però spessissimo. Cristel è molto legata alla sua famiglia e non ne riesce a stare lontana.

Proprio insieme alla sorella Romina, tramite i social, ha rivelato qualcosa che i fan non si aspettavano. C’entrano i soldi.

Cristel Carrisi: per lei un sacco di soldi. Ecco come fa

Cristel Carrisi ed un mazzo di soldi in mano. È così che si è mostrata sui social la terza figlia di Romina ed Albano. Uno scatto che ha incuriosito moltissimo i fan che a vedere tutti quei soldi in un solo colpo e tra le mani della donna, mostrati con così tanta naturalezza, ha fatto drizzare le antenne.

Cosa ci dovrà mai fare con tutti quei soldi Cristel e come mai tutti in contanti? Sono queste le domande che si sono fatti in tantissimi. Ci ha pensato la sorella Romina a rispondere a tutti tramite il suo profilo con due scatti che hanno attirato l’occhio attento dei suoi fan.

Cristel ha un hobby molto particolare che pare essere anche molto redditizio. Si tratta del gioco al casinò. Proprio Romina infatti ha condiviso uno scatto in cui lei ha tra le mani solo due monete, mentre la sorella una bella mangiata di banconote.

Entrambe ridono ma la più grande per la bella soddisfazione, la seconda per l’ennesima disdetta. Affianco al post ha infatti scritto: “Mia sorella al casinò vs me al casinò”.

Cristel dunque è parecchio brava ma anche fortunata rispetto alla sorella che un po’ la “invidia” per il successo che ha nel gioco.