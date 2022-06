Elettra, nel corso del suo ultimo live, è stata pesantemente offesa da un ragazzo in mezzo al pubblico per un trend di TikTok. La cantante piuttosto provata ha provato a continuare a cantare, poi non ce l’ha fatta e ha deciso di interrompere tutto per attaccare colui che l’ha insultata, facendo partire un coro a ritmo di “scemo”.

La cantante si è sfogata sui social, dicendo di aver pensato di lasciar perdere e di ignorarlo, ma alla fine non ce l’ha fatta.

Quello che è accaduto è davvero inammissibile. Elettra ha ricevuto tutta la solidarietà possibile da parte degli utenti sui social che hanno visto il video pubblicato.