Cristiano Ronaldo alla Roma: tutta la verità

Tante indiscrezioni e alcuni suggerimenti portano a pensare che Mourinho stia realmente pensando alla trattativa per Ronaldo.

Sono diversi giorni che sussurri e indiscrezioni mobilitano i tifosi della Roma. Un sogno che sembrerebbe prendere piede per la tifoseria dell’AS Roma. Mourinho, come riporta Leggo, starebbe seguendo il campione dei campioni Cristiano Ronaldo. Una notizia che non è ancora accertata e sul cui esito non c’è da scommettere. CR7 in divisa giallorossa? Non si tratta di un’eresia ma di un sogno che in tanti stanno facendo ad occhi aperti.

Cristiano Ronaldo, secondo quanto riporta Leggo, sarebbe vicino all’allontamento dal Manchester United ed entro il 30 giugno potrebbe beneficiare ancora del vantaggio fiscale secondo il quale per i redditi relativi ad attività estere pagherebbe solo 100 mila euro di tasse.

Cristiano Ronaldo, il sogno di Mourinho è più complicato del previsto

Mourihno e l’AS Roma ci credono ma la trattativa sarebbe in corso e le difficoltà sarebbero parecchie prima del raggiungimento dell’accordo. Cristiano Ronaldo, CR7, avrebbe davanti alla sua carriera due possibilità, come riporta Leggo: il ritorno allo Sporting Lisbona o alla Roma di Mourihno.

La squadra di Mourinho non aspetta altro ma il campione ha compiuto 37 anni e la sua carriera sembra porsi ad un bivio. Secondo quanto riporta Leggo, Cristiano Ronaldo sarebbe il fulcro trainante del progetto della Roma e del Presidente Friedkin. Sui numeri compiuti nella carriera di Ronaldo non ci sono dubbi e gli sponsor sarebbero i primi a ripagare abbondantemente l’ingaggio.

Anche se ci sono tanti indizi a far sperare bene nell’arrivo di CR7 alla Roma di Mourinho, la trattativa sembra complessa e per nulla facile da concludere. Tra le altre indiscrezioni, sembrerebbe il giovane Zaniolo ad uscire presto dalla squadra di Trigoria: le sue manifestazioni degli ultimi tempi non sarebbero piaciute alla squadra. Per la sua proposta sono in ballo 50 milioni di euro e la prima richiesta utile potrebbe andare concludersi con un buon esito.