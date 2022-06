Belen Rodriguez. Chi ha vinto la gara di share e ascolti della serata di giorno 18 Giugno? Scopriamo insieme i dati delle preferenze del pubblico italiano

Ieri, 18 Giugno, Rai Uno ha trasmesso in replica la quinta edzizione di “Danza con me”, eccezionale appuntamento televisivo con il ballerino Roberto Bolle e grandi ospiti internazionali. Rai Due ha proposto il film poiliziesco del 2020 “Morte in Normandia” con Francois Pouron, Stéphane Metzger, Francois-David Cardonnel. Su Rai Tre è andato in onda il programma di approfondimento “Sapiens Un solo pianeta“ condotto da Mario Tozzi.

Canale 5 ha proposto la replica di una puntata del popolare talent show “Tu si que vales” con i giudici Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammucari e la conduzione di Belen Rodriguez, Martin Castrogiovanni, Alessio Sakara e Giulia Stabile. Su Italia 1 abbiamo visto il film di fantascienza del 2007 “Transformers” per la regia di Michael Bay con Shia LaBeouf, Jon Voight, Anthony Anderson. Altro grande appuntamento con il cinema del passato su Rete Quattro con “Il ragazzo di campagna” del 1984 con Renato Pozzetto.

Belen Rodriguez. Ascolti tv di giorno 18 Giugno 2022: chi ha vinto la gara di share?

Serata di repliche per le reti ammiraglie delle due principali aziende televisive italiane. Rai Uno ha trasmesso, infatti, “Danza con Me”, con Roberto Bolle. Ha portato a casa un terzo posto in termini di ascolti con 1.261.000 spettatori pari al 9.9% di share.

Buono il risultato per Belen Rodriguez e il suo “Tú sí que Vales”. Anche se la puntata di ieri era già andata in onda, ha raccolto davanti al video 1.721.000 spettatori pari al 16.2% di share. Prima posizione per lei.

A sorpresa, medaglia d’argento per Rai Due. Il film “Morte in Normandia” è stato seguito da 1.277.000 spettatori, pari al 9.4% di share.

Scopriamo gli altri dati:

Rete Quattro: “Il ragazzo di campagna” – 880.000 spettatori con il 6.6% di share.

Italia 1: “Transformers” – 642.000 spettatori (5.3% di share).

Rai Tre: “Sapiens Un solo pianeta (Approfondimento)” – 661.000 spettatori pari ad uno share del 5%.

La7: “Al Vertice della Tensione” – 478.000 spettatori con uno share del 3.6%.

Nove: “L’assassinio di Melania Rea” – 369.000 spettatori con il 2.7% di share.

Tv8: “Hancock” – 359.000 spettatori con il 2.6% di share.