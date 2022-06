I fili del paracadute si intrecciano in volo: due morti a Campovolo

Un incidente tragico e fatale quello che ha coinvolto due uomini che sorvolavano i cieli di Reggio Emilia in paracadute. Tentati i soccorsi, per i due paracadutisti non c’è stato nulla da fare.

Un incidente mortale e tragico quello che ha coinvolto due paracadute in un imprevisto della discesa. E’ successo oggi a Campovolo di Reggio Emilia dove i due uomini stavano facendo delle esercitazioni in volo con il paracadute. Si tratta di due uomini, Fabrizio del Giudice e Gabriele Rossi, di anni 54 e 35 anni, esperti paracadutisti.

I due atleti sarebbero quindi incappati in un incidente dovuto ai fili del paracadute. Stando ai fatti emersi e come riporta TGCOM24, una volta in volo ad alta quota i fili dei loro paracadute si sarebbero intrecciati scatenando così l’avvio dei soccorsi. L’intreccio dei fili avrebbe determinato la caduta al suolo da un’altezza di 50 mt. Per i due paracadutisti non c’è stato nulla da fare. Inutili i soccorsi avviati immediatamente.

Tentavano il record dell’Aeroclub di Pisa, inutili i tentativi di soccorso

Fabrizio e Gabriele sarebbero quindi morti schiantandosi con l’impatto al suolo. Secondo la ricostruzione dei fatti, i due avrebbero urtato l’uno contro l’altro determinando una collisione dei loro paracadute e durante la discesa si sarebbero intrecciati i fili del paracadute determinando la caduta.

I due paracadutisti, già allenati a Campovolo, tentavano di raggiungere il record dell’Aeroclub di Pisa insieme ad altri 32 paracadutisti e due videocameraman. In genere, i lanci con il paracadute prevedono la costituzione di una formazione intorno ai 1200 mt d’altezza. Intorno ai 900 metri dal suolo, la formazione si scorpora e gli atleti continuano la loro discesa in solitaria.

In quel punto i paracadutisti avrebbe potuto continuare la loro discesa in autonomia e singolarmente ma per Fabrizio Del Giudice e Gabriele Grossi non c’è stato nulla da fare. Ma, nonostante i ripetuti soccorsi, per i due paracadutisti Fabrizio e Gabriele non c’è stato nulla da fare. L’incrocio e l’intreccio dei fili è stato la causa inevitabile di uno schianto a terra che li ha uccisi.