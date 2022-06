È morto in ospedale l’uomo di 60 anni che era rimasto gravemente ferito dopo una lite in strada giovedì scorso ad Alghero, in provincia di Sassari. Indaga la Polizia.

Una lite stradale che degenera, poi la caduta al suolo battendo violentemente la testa. Così ha perso la vita un uomo di 60 anni che si trovava ricoverato da una settimana all’ospedale di Sassari nel reparto di rianimazione.

Il drammatico episodio è avvenuto giovedì scorso quando la vittima ha discusso animatamente con un motociclista, pare per una mancata precedenza. La lite sarebbe poi degenerata improvvisamente con pugni e spintoni ed il 60enne è finito al suolo riportando gravi lesioni alla testa.

Sassari, cade durante lite in strada per una precedenza: 60enne muore in ospedale

Non ce l’ha fatta Roberto Delrio, 60enne di Alghero (Sassari) operaio al petrolchimico di Porto Torres. L’uomo era ricoverato da giovedì scorso, 9 giugno, presso il reparto di rianimazione dell’ospedale del capoluogo di provincia sardo.

Qui era arrivato in gravissime condizioni dopo una caduta verificatasi nel corso di una lite in strada. Stando a quanto ricostruito dalle forze dell’ordine, riportano alcune testate locali tra cui L’Unione Sarda, Delrio aveva ingaggiato una discussione con un motociclista di 40 anni pare per futili motivi, forse una mancata precedenza. Durante la lite sarebbero volati spintoni e pugni ed il 60enne è finito al suolo battendo il capo e perdendo i sensi.

Subito soccorso e trasportato d’urgenza in ospedale, l’uomo non si è mai ripreso dalle ferite riportate. Nel tardo pomeriggio di ieri, dopo una settimana di ricovero nel nosocomio di Sassari, il suo cuore ha smesso di battere per sempre: non sono serviti a nulla i tentativi dei medici di salvargli la vita.

Sul caso stanno indagando gli agenti della Polizia del commissariato di Alghero che dovranno ricostruire la vicenda e accertare eventuali responsabilità. Gli investigatori avrebbero sentito alcune persone che avrebbero assistito all’accaduto la cui testimonianza potrebbe essere determinante per le indagini.