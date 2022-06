Elisabetta Gregoraci ha fatto sognare il popolo del web scoprendo le sue curve stratosferiche. Indosso un bikini, la visione è da togliere il fiato.

Una folta chioma selvaggia incornicia lo sguardo di Elisabetta Gregoraci. Il bikini indossato scopre il suo fisico scultore. Così è apparsa la showgirl di Soverato nell’ultimo post condiviso sulla sua pagina Instagram da ben 1,9 milioni di follower.

42 anni, il suo account è una raccolta di scatti dalla sua vita personale e professionale accomunati da una sola cosa: la sua bellezza è incredibile. Una bellezza che anno dopo anno rimane costante, quasi come se per lei il tempo si fosse fermato.

Se dai tempi in cui ha preso parte al Miss Italia nel 1997 il suo fascino è invariato, a essere variata molto è la sua carriera. Partita come modella – collaborando con noti brand – ha poi debuttato sugli schermi come showgirl per poi passare anche a ruolo di conduttrice e attrice in svariate pellicole.

Ma Elisabetta non è solo carriera. Nel corso del tempo ha infatti catalizzato l’attenzione con i suoi amori, in particolare il matrimonio, nel 2018, con l’imprenditore Flavio Briatore (con cui ha dato alla luce il figlio Nathan Falco) per poi separarsene nel 2017.

Accanto a tutto questo ha raggiunto un grande seguito sui social, in particolare su Instagram: ogni suo scatto condiviso sul suo profilo fa sempre un boom di like, com’è accaduto con l’ultimo condiviso.

Elisabetta Gregoraci bikini da infarto, fan in tilt

