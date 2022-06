Ambra Angiolini, avete mai visto sua figlia Jolanda? E’ uguale alla mamma. Sono bellissime – VIDEO

Ambra Angiolini presenta a tutti sua figlia, Jolanda. La somiglianza con il genitore è incredibile: bellissime davvero – VIDEO.

L’attrice, Ambra Angiolini ha rotto il ghiaccio tramite social e ha presentato a tutti la sua nuova ‘fiamma d’amore‘.

Non si tratta di Max Allegri o di Francesco Renga, con il quale è rimasta in buoni rapporti, come testimonia la sponsorizzazione sul nuovo volume pubblicato.

Si tratta naturalmente della ragione di vita di Ambra, sua figlia Jolanda, in una delle prime volte in cui prende confidenza con le telecamere social.

Mamma, Ambra è impegnata in questo periodo nelle registrazioni di “X Factor“, nelle vesti di giudice. Il prossimo autunno, sulla piattaforma di Netflix, su cui andranno in onda le nuove puntate del talent show la vedremo al fianco di un terzetto, composto da Rrkomi, Dargen D’Amico e Fedez.

In attesa della prima visione della nuova stagione, Ambra Angiolini si gode questo momento di relax, insieme alla figlia, Jolanda. Dai volti di profilo si nota una somiglianza impareggiabile: andiamo a vederla nei dettagli

Ambra Angiolini e la figlia Jolanda: la somiglianza è incredibile. Due gocce d’acqua

La storia d’amore più intensa e profonda tra le coppie più appetibili dello spettacolo è quella tra Ambra Angiolini e Francesco Renga.

I due vip hanno vissuto momenti indimenticabili insieme e hanno coronato il sogno di mettere al mondo due bellissimi figli, Leonardo e Jolanda. Quest’ultima è uscita allo scoperto per la prima volta in assoluto, durante un’uscita con l’auto insieme alla dolcissima mamma.

Seduta sul sedile accanto alla postazione guida, Jolanda ha esordito davanti allo schermo della diretta Instagram con un sorriso floreale, magnifico al pari di quello di mamma , Ambra.

La nota attrice, impegnata a guidare la quattro ruote lancia uno sguardo buffo, mentre Jolanda riprende la scena. La posa di profilo rende la somiglianza mamma e figlia ancor più evidente del solito.

Viste da questa prospettiva, Ambra e Jolanda sembrano davvero due gocce d’acqua, che possono vantare una bellezza sublime. Anche i fan hanno espresso il loro giudizio a riguardo: “Favolose!”